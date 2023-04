Warner Music Italy: dopo Tony Boy, Wayne e Fellow arriva direttamente da “Mare fuori” Clara

Continua la campagna acquisti per ampliare il roster della “nuova” Warner Music Italy guidata da Pico Cibelli. Questa volta a firmare un contratto con la major è Clara, artista attualmente ai vertici delle classifiche con il brano Origami all’alba.

Nelle ultime settimane la casa discografica sita in piazza Repubblica a Milano ha lanciato il nuovo singolo di Annalisa, già un successo, il brano che segna il ritorno discografico di Laura Pausini e due remix del brano di Baby Gang diventato virale in tutta Europa, Mentalité.

Nuovi arrivi sono poi arrivati nel roster artisti Warner. A febbraio e marzo sono arrivati i rapper Tony Boy e Wayne (ex Dark Polo Gang) ma anche, questa volta parlando di pop, Fellow.

Ora è la volta di Clara. Andiamo a conoscere meglio la carriera della cantautrice.

Clara, la storia prima di Mare fuori e dell’ingresso in Warner Music

Clara Soccini, classe 1999, è nata a Varese.

Sin da piccola mostra la sua passione per la musica e a sei anni riceve in regalo dal nonno una pianola. Durante l’adolescenza frequenta il liceo linguistico e prende lezioni di canto e pianoforte. Nel 2020, durante il lockdown, inizia a pubblicare le sue canzoni su Instagram. Il suo debutto nel mondo della discografia avviene come feat. del brano di Nicola Siciliano, Io e te.

Questa collaborazione da il via al suo percorso con la RCA e Columbia, entrambe parti di Sony Music Italy, con cui pubblica i singoli Freak (2020), Ammirerò e Bilico (2021) e, nel 2022, Il tempo delle mele. Quest’ultimo pezzo prodotto da Michele Canova raggiunge quasi mezzo milione di stream sul solo Spotify.

La svolta arriva grazie alla serie tv cult Rai Mare fuori.

Clara Soccini, in arte solo Clara, è infatti anche un’attrice ed entra a far parte della terza serie di Mare fuori uscita lo scorso mese di febbraio nei panni della trapper milanese Giulia. E proprio nella serie canta il suo nuovo inedito, un brano scritto con Matteo Paolillo-Icaro, Origami all’alba, con distribuzione da parte di ADA Music Italy, la divisione indipendente di servizi per artisti e label di Warner Music, guidata da Davide D’Aquino.

Il pezzo ottiene ottiene un grandissimo successo e ha conquistato il disco d’oro. Il successo nello streaming non assesta a fermarsi e infatti il brano staziona ancora oggi nella Top 10 di Spotify dove ha raggiunto 20 milioni di stream.

Questo successo a porta la casa madre di ADA, la Warner Music Italy, ha firmare un contratto a Clara che, da inizio Aprile, entra ufficialmente nel roster artistico della major.