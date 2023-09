Amici 23: svelati i primi possibili ospiti, la data di inizio e i nomi dei professori

Manca sempre meno all’inizio di Amici 23 e si inizia finalmente a delineare il quadro generale di questa nuova edizione, a partire dalla data di inizio del talent show, per poi arrivare ai professori di canto e di ballo, tra conferme e un atteso ritorno.

Sebbene la redazione del programma non abbia ancora ufficializzato la data di messa in onda della prima puntata del Pomeridiano, è infatti quasi certo che la scuola di Amici di Maria De Filippi aprirà le porte domenica 24 settembre.

Per quanto riguarda i professori di canto, invece, la principale novità è il ritorno di Anna Pettinelli, che prenderà il posto di Arisa, mentre Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi sono stati confermati, così come i tre prof di ballo della scorsa edizione (Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo).

Anche quest’anno, dunque, non ci sarà Veronica Peparini, attualmente impegnata nella preparazione delle coreografie del tour aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni, il cui direttore artistico e regista è proprio il fratello dell’ex prof di ballo di Amici, Giuliano Peparini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 23: gli ospiti e un probabile ritorno tra i banchi

Se è certa la presenza di Mattia Zenzola, che dovrà riconsegnare la coppa dorata, è ancora in dubbio quella di Angelina Mango, vincitrice – lo scorso anno – della categoria canto.

Alcuni rumors parlano poi di una possibile partecipazione alla prima puntata del Pomeridiano dell’attore turco Can Yaman, nonché della conduttrice Alessia Marcuzzi e dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni.

Per quanto riguarda i banchi a disposizione, invece, uno potrebbe essere già occupato da Mezkal, cantante entrato in casetta lo scorso anno ad un passo dal serale ed eliminato da Rudy Zerbi perché non ancora pronto.

In quell’occasione, però, il suo prof gli aveva promesso un banco per questa nuova edizione ed effettivamente il cantante è stato sottoposto a diversi provini. Non resta dunque che aspettare il 24 settembre per scoprire se Mezkal potrà realmente tornare a far parte della classe di Amici 23 (qui se volete conoscere meglio la storia del ragazzo).