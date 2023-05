Amici 22: settima puntata del serale, un cantante esce ad un passo dalla semifinale

Amici semifinale. Alla fine Maria ce l’ha fatta… la penultima puntata del programma, a rischio fino all’ultimo a causa di un focolaio Covid, è stata registrata nel pomeriggio di oggi, sabato 6 maggio, e va regolarmente in onda così come la finale sarà trasmessa domenica 14 maggio per non sovrapporsi con l’Eurovision.

Sei talenti ancora in gara, i Cantanti Aaron, Angelina e Wax, e i ballerini Isobel, Maddalena e Mattia. Quanti si loro arriveranno in finale?

Ospite musicale della puntata sarà la stessa Arisa che presenterà il suo nuovo singolo, Non vado via. Saranno presenti con un Medley e con Grande Amore anche i ragazzi de Il Volo che presenteranno il loro show in onda su Canale 5.

Spazio comico affidato nuovamente a Enrico Brignano.

