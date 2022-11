Amici 22: le pagelle del critico musicale ai primi inediti lanciati nel programma

Amici inediti pagelle 22esima edizione. Con l’uscita dei singoli di Cricca e Federica, e in attesa del primo inedito lanciato nel programma dalla new entry Angelina Mango, il nostro critico musicale, Fabio Fiume, recensisce per noi i primi otto inediti lanciati dal programma.

Esattamente la metà ottiene la sufficienza nel suo duro giudizio che, come sanno i nostri lettori più fedeli, va solitamente dal 3 all’8, con rare eccezioni verso l’alto o il basso.

Anche in questo caso, come per le sue pagelle settimanali ai nuovi singoli, c’è una Golden Song, la canzone migliore a sua parere in questo ventaglio di proposte. Partiamo subito con le pagelle. Cliccate in basso su continua.