AmaSanremo: in giuria Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi

Proprio mentre si stanno svolgendo a Roma le selezioni dei 61 artisti selezionati da Amadeus e dalla Commissione Rai, è stata annunciata la giuria di AmaSanremo.

AmaSanremo è il programma televisivo condotto da Amadeus, Ema Stokholma e Riccardo Rossi in onda dal 29 ottobre in seconda serata su Raiuno. Ospiterà, dallo Studio B di via Asiago a Roma, per cinque settimane i 20 artisti che si giocheranno i 10 posti disponibili per Sanremo Giovani, in onda dalla Città dei Fiori il 17 dicembre.

A selezionarli una giuria composta da Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi. Parteciperà anche un quarto componente che verrà svelato prossimamente.

AMASANREMO – LA GIURIA

Piero Pelù, nel 2020 per la prima volta al Festival e già giurato a Sanremo Giovani 2017, ha svelato sui social la sua partecipazione e il meccanismo della gara.

“Durante il programma ascolteremo tantissime proposte, per scegliere poi chi andrà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021. Ma soprattutto per dare consigli e per rendere l’esperienza di tutti una fase di crescita artistica indimenticabile. Sono pronto per questa nuova avventura, come sempre con grande attenzione e rispetto per la Dea Musica in tutte le sue sfaccettature.”

Luca Barbarossa è un veterano del Festival di Sanremo. Ha partecipato a ben 9 edizioni della kermesse, vincendo nel 1992 con Portami a Ballare. La sua prima esibizione sul palco dell’Ariston risale al 1981 e l’ultima al 2018.

Beatrice Venezi, 30 anni, polistrumentista, è salita sul palco a fianco di Vasco Rossi e ha diretto l’orchestra del Festival 2020 per Achille Lauro.