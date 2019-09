E ci siamo… anche quest’anno All Music Italia conquista grazie ai vostri voti l’ambita nomination ai Macchianera Awards, i premi della rete, nella categoria Miglior sito musicale. Ora si aprono le votazioni per la fase finale che porterà alla proclamazione del vincitore per questa e tutte le altre categorie in gara.

Per All Music Italia questa è la quinta nomination in cinque anni di vita del nostro sito.

Non abbiamo mai vinto ma col tempo siamo cresciuti passando dalla decima posizione del primo anno al secondo posto dello scorso anno, davanti a noi solo quel colosso imbattibile che risponde al nome di Rolling Stone Italia.

Ora votare i vostri siti preferiti per la finale è molto facile, seguite queste semplici istruzioni:

Innanzitutto le votazioni per la finale saranno chiuse martedì 5 novembre 2019 quindi fino a quel giorno sarà possibile votare.

Qui a seguire trovate sia il form che il link per aprire direttamente la scheda di votazione dove potrete dare il voto ai vostri siti preferiti (All Music Italia è presente nella categoria 19, migliori sito musicale).

ATTENZIONE: perché la vostra scheda di voto sia valida dovete votare almeno 10 categorie, quindi non serve votare in tutte quelle presenti, ma non meno di 10 categorie. Pena l’annullamento della scheda.

L’indirizzo email con cui votate non sarà usato in nessun modo (non arriverà nemmeno la conferma di voto, quella vi apparirà solo dopo aver cliccato su invia alla fine della scheda) ma dovrà essere un indirizzo esistente.

A voi la parola, se non visualizzate la scheda qui a seguire o se navigate da cellulare cliccate QUI per votare!