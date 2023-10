Alice Tombola dai matrimoni ad X Factor per coronare il suo sogno (VIDEO)

Alice Tombola arriva sul palco di X Factor 2023 con le idee chiare, vuole dare una svolta alla sua carriera da musicista, non le basta più fare da “sottofondo” ai matrimoni. La sua voce è potente con un timbro soul ben evidente ma dovrà lavorare duro per costruire una sua identità.

ALICE TOMBOLA LA sua STORIA

Alice Tombola viene da Padova, italo-brasiliana, nasce in Brasile nel 1993. Studia canto e propedeutica musicale fin da piccola, con diversi insegnanti. Nel 2014 frequenta il primo anno presso l’accademia di musical Dreaming Academy di Padova ma successivamente si trasferisce a Milano dove perfeziono gli studi frequentando il M.A.S. (Music Academy), diplomandosi nel 2019. Nella stagione 2016/2017 fa parte del cast dei musical A Christmas Carol per la regia di Andrea Narsi e HAIR diretto da Matteo Gastaldo, entrambi prodotti dalla All Entertainment Srl, con la direzione musicale di Fabio Serri.

ALICE TOMBOLA l’audizione a x factor

Un omaggio a Prince con Purple Rain, ben eseguito senza ombra di dubbio… il pubblico regala la prima standing ovation della serata. Riesce ad arrivare ai Bootcamp con tre si e un no di Fedez.