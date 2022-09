Alghero Music Spotlight: scelti gli opening act e cancellato uno degli appuntamenti

Nei giorni scorsi vi abbiamo qui parlato dell’Alghero Music Spotlight, il nuovo festival ideato da Massimo Bonelli di iCompany che si svolgerà all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero. Mentre vengono annunciati i nomi degli artisti emergenti che si esibiranno come opening act viene cancellata però una data, quella con La Rappresentante di lista.

Ma partiamo dai giovani. Venerdì 9 e sabato 10 settembre nella prima edizione dell’Alghero Music Spotlight prenderà vita un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto per accompagnare il pubblico presente fino alla notte. Gli artisti punta che si esibiranno sono Ariete, Fulminacci, Angelina Mango, Gaia, Mr. Rain e Venerus.

Ad aprire le serate ci penseranno i 4 vincitori del contest dedicato ai giovani talenti musicali, al quale hanno partecipato 538 artisti emergenti.

Venerdì 9 settembre si esibirà il cantautore milanese dalle sfumature indie/pop, Sajittario, che ha da poco pubblicato il suo primo singolo dal titolo Dimmi come si fa. Nella stessa sera salirà sul palco Khris Cobain (Arbus – SU) che con il suo sound, tra indie, pop e urban, ha avuto già l’opportunità di condividere la scena con artisti come Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez, Nitro e molti altri ancora.

Sabato 10 settembre aprirà la serata iosonorama cantautrice napoletana che quest’anno è arrivata in semifinale al Premio Fabrizio De André e in finale a Musicultura, dove ha vinto il premio della serata come migliore performance. Sabato ci sarà inoltre il duo sardo trigaríu (Sant’Antioco – SU), che vanta nel proprio repertorio canzoni che hanno come filo comune l’intimismo e l’esistenzialismo, temi principali delle notti malinconiche di entrambi.

Questo dunque il programma aggiornato dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT 2022:

9 settembre – FULMINACCI, GAIA e MR.RAIN – Opening act: SAJITTARIO e KHRIS COBAIN

10 settembre – ARIETE, VENERUS e ANGELINA MANGO – Opening act: IOSONORAMA e TRIGARÍU

La data dell’11 settembre, quella che avrebbe visto in scena La Rappresentante di lista, Ditonellapiaga e Caffellatte, viene annullata per sopraggiunti e imprevisti problemi tecnici.

I biglietti acquistati possono essere convertiti per una delle altre date del festival oppure è possibile chiedere il rimborso secondo le modalità indicate dai circuiti d’acquisto. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo rimborsi@fondazionealghero.it.