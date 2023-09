Alfa in gara tra Harry Styles e Billie Eilish per lo scatto “Music Moment of year”

Harry Styles, Billie Eilish… Alfa. Ebbene sì, il nome del giovane cantautore compare tra quelli di importanti artisti internazionali grazie ad una foto. Andiamo a scoprire cosa è successo all’artista che ha dominato l’estate con la sua “bellissimissima <3“.

Durante il concerto che Alfa ha tenuto a Firenze il 6 luglio del 2022 è stato realizzato uno scatto che ritrae l’artista al centro della folla mentre bacia la sua chitarra. La particolarità di quello scatto sta nel fatto che Alfa poco prima aveva invitato il suo pubblico a cercare di battere il “kiss world record” ovvero il più grande bacio collettivo del Guinness dei primati. Quella sera gran parte del pubblico, composto, da 2.000 persone si scambio un bacio e la scena fu immortalata dal fotografo Lorenzo Reali per Artist First.

Ora questo scatto è stato selezionato per un importante Contest, quello di The Abbey Road Studios Music Photography Awards 2023 nella categoria “Music moment of the year“.

Lo scatto andrà a gareggiare contro quelli che ritraggono altri importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Idles e Stormzy & Dave, tutti il lizza per il prestigioso premio che mira a riconoscere il valore della fotografia musicale nel mondo dell’arte.

Nel frattempo si attendono notizie sul prossimo singolo di Alfa dopo il grande successo riscosso con “bellissimissima <3“, brano certificato con il disco di platino che ad oggi conta oltre 36 milioni e mezzo di stream sul solo Spotify.

Ricordiamo inoltre che sono in vendita i biglietti per ALFA AL FORUM, il primo grande live del cantautore al Forum di Assago previsto per il 24 febbraio 2024.