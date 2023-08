Alborosie & Friends Festival: Un’Esplosione di Reggae e Amicizia con Boomdabash, Nina Zilli, Nitro e Guè

Alborosie è motivo di orgoglio musicale per il nostro paese, uno straordinario artista che da anni porta avanti in Italia la musica reggae e la cultura rastafari e che, dopo essersi trasferito in Giamaica, ha conquistato un posto di rilievo nella musica globale. Il 31 agosto ci sarà un’occasione davvero speciale per ascoltare la sua musica e quella dei suoi “amici”… Alborosie&Friends Festival.

Questo evento è una delle cose più preziose di una carriera ricca di soddisfazioni partita nel 1992, anno della nascita della sua prima band, i Reggae National Tickets.

L’Alborosie&Friends Festival è uno spettacolo annuale dedicato alla celebrazione del reggae e della dancehall che si svolge ogni anno in Italia e che riunisce gli appassionati e gli artisti più rappresentativi di questi generi musicali, sia a livello nazionale che internazionale.

Nel corso degli anni, il festival itinerante è cresciuto e si è evoluto, ospitando una varietà sempre più ampia di artisti e iniziative collaterali.

L’edizione 2023 dell’Alborosie&Friends Festival si terrà quest’anno a Nardò, in provincia di Lecce.

Per la precisione l’evento prenderà vita in largo Via XXV Luglio il 31 agosto. Ad occuparsi dell’organizzazione dello show il Comune di Nardò in collaborazione con GetUp Music, BPM e VPD Records.

Sul palco principale, oltre ad Alborosie saliranno grandi artisti del panorama musicale italiano. Tra loro ci saranno Nina Zilli, i Boomdabash (già in tour con Alborosie nel 2016), Guè, Clementino, Nitro e il Producer e rapper Danti.