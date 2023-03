Aka 7even firma un nuovo contratto editoriale come autore per Warner Music Chappell Italiana

In attesa del nuovo singolo arriva una bella novità per Aka 7even che giovedì 30 marzo ha firmato un contratto editoriale con Warner Chappell Music Italiana.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato in questo articolo del momento felice, privatamente e lavorativamente, che il giovane cantautore sta vivendo. L’artista ha spiegato di aver quasi ultimato il suo secondo album e che presto uscirà un singolo. Il disco invece vedrà luce solo quando Aka sarà convinto che ogni cosa è stata fatta al meglio.

Nell’attesa, come dicevamo in apertura arriva la firma di questo contratto. Contrariamente da quanto riportato in rete da alcune pagine l’artista non ha cambiato casa discografica ed è ancora parte del roster artisti di Sony Music Italy.

Ha invece firmato un contratto editoriale, quindi solo nelle vesti di autore, per sé stesso o altri artisti, con la Warner Chappell Music Italiana guidata da Riccardo Loda.

Nello scatto di copertina Aka 7even è nella sede di WCMI con Lodovico Pagani, A&R della stessa, con l’avvocato Raffaele Benincasa e con John della Cosmophonix, ovvero il team di lavoro dell’artista.