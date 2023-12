Achille Lauro, nel docufilm “Ragazzi Madre – L’Iliade” un viaggio complesso, pericoloso e ambizioso

A partire da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Prime Video, è disponibile il docufilm “Ragazzi Madre – L’Iliade“, dedicato ad Achille Lauro, che narra la storia autentica e appassionata di un vero e proprio fenomeno musicale che, come un tornado e in soli dieci anni, è arrivato al successo grazie ad una efficace combinazione di talento, determinazione, sacrificio e instancabile lavoro.

“Non è una storia, ma un poema epico”. E, proprio come nelle grandi epopee omeriche, il docufilm narra un viaggio complesso, pericoloso e ambizioso, offrendo – senza filtri – un inedito ritratto degli aspetti più intimi del mondo di Lauro, che fino ad oggi sono rimasti fuori dalla narrazione mediatica.

Directed by Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group in collaborazione con Prime Video, il docufilm è stato presentato in anteprima a Roma lunedì 11 dicembre con secret event dedicato a 400 fan dell’artista al Cinema Antares, nel quartiere Montesacro, dove Lauro è cresciuto e ha messo radici la sua passione per la musica e per l’arte.

Achille Lauro, Ragazzi Madre – L’Iliade

Quello di Achille Lauro è un percorso ambizioso che, da protagonista del mondo urban-street, lo ha visto trasformarsi rapidamente in icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di demolire ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi tra generi ed epoche differenti nel mondo della musica, del fashion e dell’arte, fino a diventare persino un imprenditore di successo.

Achille Lauro presenta il suo museo virtuale

In attesa di rivedere Achille Lauro live sui palchi italiani, è intanto possibile visitare online il suo museo virtuale: un innovativo progetto artistico, nonché un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, promotore di collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design.

All’interno del museo – un’experience immersiva nel multiverso, realizzata grazie a Hadem e Valuart.com – è infatti possibile visionare alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team, come gli iconici abiti di Sanremo 2020 e 2021, realizzati in collaborazione con la Maison Gucci e Alessandro Michele, o la collection Les Enfants Terribles, presentata durante l’evento internazionale Vogue Forces of Fashion.