Achille Lauro album di cover 1990.

Nei giorni scorsi Achille Lauro aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni definite eccessivamente presuntuose. Tra le righe l’artista aveva annunciato l’arrivo di due album che avrebbero cambiato la storia della musica. Ora, l’artista che sta scalando le classifiche con il nuovo singolo Bam Bam Twist (ne abbiamo parlato Qui), ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto discografico intitolato 1990.

“1990 Fuori il 24 LUGLIO

Il primo progetto targato Elektra Records guidato da me.

7 Hit mondiali.

Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90.”

Questo il messaggio postato su Instagram da Achille Lauro.

ACHILLE LAURO ALBUM DI COVER

A questo punto non resta che aspettare la tracklist del nuovo progetto discografico che sicuramente sarà sorprendente.

Per ora si sa che i brani a cui Achille Lauro si è ispirato per il nuovo album sono:

Be my lover

Scatman’s world

Sweet dream (are made of this)

Me and you

The summer is magic

Blue (da ba dee)

Illusion

L’artista negli ultimi due anni ha radicalmente cambiato la propria immagine soprattutto agli occhi degli addetti ai lavori e il suo pubblico si sta ampliando giorno dopo giorno.

Il titolo dell’album ricorda l’anno della sua nascita, ma è anche il brano uscito lo scorso 25 ottobre che per ora ha conquistato un disco d’oro. Il brano riprende il famoso singolo dance del 1995 Be My Lover dei La Bouche.