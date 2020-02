Sono passati 60 anni da quel tragico 3 febbraio 1960, quando l’Italia perdeva per sempre Fred Buscaglione, uno degli artisti che è riuscito con la sua musica a far sognare un paese appena uscito dalla tragedia della guerra e che ancora non aveva iniziato ad assaporare i vantaggi del boom economico.

Per ricordare una figura mitica e stravagante è stato pubblicato il cofanetto A Tutti Piace Fred, che permetterà anche alle nuove generazioni di conoscere la musica di Fred Buscaglione.

A Tutti Piace Fred (Warner Music Italy) celebra la breve carriera di Buscaglione con una raccolta di cinque dischi contenenti i suoi classici, ma anche alcune rarità, un album speciale con la voce narrante di Leo Chiosso, storico amico e paroliere di Fred, e una raccolta di cover interpretate da nomi come Mina, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Dente, Ornella Vanoni.

I primi tre cd contengono i successi di Fred Buscaglione con audio rimasterizzato. Segue l’album tributo Lo Ricorderemo Così, pubblicato postumo dalla sua etichetta discografica, con la voce narrante del paroliere piemontese Leo Chiosso, anch’esso con audio rimasterizzato.

A chiudere il cofanetto un quinto disco con le cover interpretate da artisti storici del panorama musicale italiano e da alcuni dei nomi più ascoltati della scena indipendente contemporanea.

I tributi di Dente, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Paolo Benvegnù e Bugo sono tratti dalla compilation Sotto il Cielo di Fred (2015), curata da Libellula Music e Associazione F.E.A, il festival Sotto il cielo di Fred che comprende del concorso musicale per artisti emergenti Premio Buscaglione (Ne abbiamo parlato Qui).

A TUTTI PIACE FRED – LA TRACKLIST

CD1

1. Che bambola / 2. Teresa non sparare / 3. Porfirio Villarosa / 4. Voglio scoprir l’America 5. Eri piccola così / 6. Whisky facile / 7. Love in Portofino / 8. Buona sera (Signorina) 9. Parlami d’amore Mariù / 10. Carina / 11. Che notte / 12. Guarda che luna / 13. Si sono rotti i “Platter’s” 14. Il dritto di Chicago / 15. Una sigaretta / 16. A qualcuno piace Fred/ 17. Nel cielo dei bars / 18. Noi duri 19. Nel blu dipinto di blu / 20. I Love You forestiera (Tre volte baciami) 21. Mi sei rimasta negli occhi 22. Ninna nanna del duro / 23. Al chiar di luna porto fortuna / 24. Piove (Ciao ciao bambina) 25. Sei donna

CD 2

1. Lontano da te / 2. Mia cara Venezia / 3. Boccuccia di rosa / 4. Strade / 5. Senza sogni / 6. Le bambole d’Italia 7. Sofisticata / 8. Tu che ne dici / 9. Pensa ai fatti tuoi / 10. Supermolleggiata / 11. ‘A coda ‘e cavallo 12. La cambiale / 13. Non partir / 14. La trifola / 15. Io / 16. Ogni notte così / 17. Julia 18. Juke-box / 19. Amare un’altra / 20. La tazza di tè / 21. Ricordati di Rimini / 22. Il moralista 23. Un piccolo bacio / 24. Vuoi / 25. Che bella cosa sei

CD3

1. Mister Sandman / 2. Five o’ clock Rock / 3. Bonsoir jolie Madame / 4. Magic Moments / 5. Tequila 6. Astermambo / 7. Pericolosissima / 8. Io piaccio / 9. Il siero di Strokomogoloff / 10. Moretto moretto 11. Troviamoci domani a Portofino / 12. Cocco bello / 13. Vecchio boxeur / 14. Fantastica / 15. Sei chic 16. Giorgio (del Lago Maggiore) / 17. Come prima / 18. Ciao Joe / 19. Siamo gli evasi / 20. Criminalmente bella / 21. Giacomino / 22. Niente visone / 23. Tango delle capinere 24. Frankie and Johnny / 25. Le Rififi

CD 4

Lo Ricorderemo Così Album Tributo – Voce Narrante: Leo Chiosso

CD 5

1. Brunori Sas Nel Cielo Dei Bars / 2. Lo Stato Sociale Teresa Non Sparare / 3. Rino Gaetano Il Dritto Di Chicago (Live) / 4. Dente Guarda Che Luna / 5. Paolo Benvegnù Love In Portofino 6. Bugo Eri Piccola Così / 7. Statuto Noi Duri / 8. Naim Porfirio Villarosa / 9. Ornella Vanoni Una Sigaretta (feat. Gil Evans & Ron Carter) / 10. Paolo Belli Whisky Facile 11. Mina Che Bambola / 12. Louis Prima Buona Sera (Signorina)