2FLOWS: il film sui lati oscuri del mondo della musica finalmente disponibile online

Si intitola 2FLOWS il nuovo film sul mondo della musica diretto da Rocco D’Anzi, Lorenzo Scarafia e Mariam Beigi. La pellicola, rilasciata pochi giorni da Amazon Prime è disponibile da oggi anche su Google Play, mentre molto presto potrete recuperarlo anche su Apple TV.

A lavorare sul film sono stati Chiesa & Partners e Are Film, con il supporto di Film Commission Torino Piemonte. Chiesa & Partners ha collaborato negli ultimi anni con oltre 700 artisti, nazionali e internazionali, grazie ai quali ha approfondito storie e vicende talmente appassionanti da sviluppare un’intera pellicola che racconta anche (e soprattutto) i lati più oscuri di essere un cantante, oggi.

FLOWS tratta quindi anche il tema della solitudine dell’artista, che pur essendo circondato da un nutrito entourage spesso si sente profondamente solo, visto e considerato che tutte le persone che si ritrova intorno sono in realtà quasi solo collaboratori, e non veri e propri amici. Senza contare, ovviamente, che spesso intorno agli artisti ruotano personaggi che sono soltanto alla ricerca di una “luce riflessa”.

Questa condizione è proprio la stessa vissuta da moltissimi artisti noti incontrati dalla produzione di 2FLOWS prima di girare il film.

La trama di 2FLOWS

Nella pellicola conosciamo She, una cantante di successo sfruttata dal suo manager Cristiano, uomo senza scrupoli. nEL frattempo Luca, aka Tempo, è un artista che lavora come lavapiatti per aiutare la madre ad estinguere il mutuo della loro casa: il ragazzo, dopo aver inciso il suo nuovo brano con l’aiuto dei suoi amici Marco e Boro, scopre che il suo ultimo video è diventato virale sui social. Grazie a questo colpo di fortuna verrà notato e contattato da Cristiano che gli darà appuntamento al Blue Velvet, un locale rinomato in città. È lì che i destini di Luca e She si incroceranno: un incontro, il loro, che cambierà per sempre le loro vite.

Ambientato nella scena rap torinese, 2FLOWS mette quindi a confronto la vita dei musicisti protagonisti evidenziandone le differenze: da un lato c’è un’artista già affermata che ha iniziato ad odiare il sistema; dall’altro c’è un ragazzo esordiente che ha come sogno quello di sfondare nel mondo del rap.