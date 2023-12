Tiziano Ferro, festa a metà per il disco di platino de “Il Mondo è nostro”: “Facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming”

La scorsa settimana l’ultimo disco di Tiziano Ferro ha ottenuto un riconoscimento che, se da una parte ha riempito di gioia il cantautore, dall’altra ha dato vita a riflessioni che Ferro ha sentito di condividere con i suoi follower. Parliamo del disco di platino conquistato con il suo ultimo album, “Il mondo è nostro“.

Tiziano Ferro nel suo post si è detto felice perché in ogni caso il disco di platino, assegnato per le 50.000 copie/unità, è un riconoscimento importante da parte del suo pubblico: “la verità è una e una soltanto: mi sento emozionato e FE-LI-CE! Perché le cose belle vanno celebrate” ha affermato l’artista.

Certo, guardando la carriera del cantautore quel disco di platino può dare da riflettere visti i risultati raggiunti in passato dallo stesso Ferro.

Se infatti guardiamo solo agli album usciti nell’era FIMI, ovvero dal 2009 ad oggi, questi sono gli straordinari risultati collezionati da TZN:

2011 L’amore è una cosa semplice – 8 dischi di platino

2014 TZN – The best of – 8 dischi di platino

2016 Il mestiere della vita – 6 dischi di platino

2019 Accetto miracoli – 3 dischi di platino

I numeri dell’artista sono andati a scendere nel corso degli e questo è evidente, ma un’attenta analisi non fa che confermarci quello che ormai viene ripetuto, da noi in primis, da diversi anni: nell’era dello streaming, del dominio di Spotify e dell’ormai quasi completa sparizione del supporto fisico, il pop e il cantautorato appaiono in affanno.

È anche da questa situazione che nasce la riflessione di Ferro che trovate a seguire:

“P̲L̲A̲T̲I̲N̲O̲ // P̲L̲A̲T̲I̲N̲U̲M̲ A̲L̲B̲U̲M̲💿💿💿💿💿💿

Sono tempi complessi per noi “zietti della musica” che facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming. È per questo che accolgo con tripudio questo disco di platino – con lo stesso entusiasmo e l’identica sconfinata gratitudine che avrei provato per un riconoscimento triplo. Il mercato va a rotoli, magari questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative, e vi prometto che proverò sempre a migliorare. Magari solo fortuna e sfortuna, ci saranno anche quelle nel cilindro delle ipotesi.“

Ecco, di sicuro nelle parole del cantautore c’è anche un’altra verità accennata. Forse l’ultimo disco, “Il mondo è nostro”, non conteneva brani all’altezza del passato, di canzoni come “Sere nere“, “Ero contentissimo“, “Alla mia età“, “Non me lo spiegare” ma anche “La differenza tra me e te” o “Hai delle isole negli occhi“.

A noi per esempio questo disco e le canzoni che contiene non ha convinto e lo abbiamo detto dall’uscita. Il nostro critico musicale, da sempre grande estimatore di Tiziano Ferro, si è rifiutato di recensirlo proprio per questo.

Proviamo però ad allargare la riflessione del pop ad altri artisti pop. Cliccate in basso su continua.