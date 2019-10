Uscirà questo venerdì, 25 ottobre, il nuovo album di Willie Peyote Iodegradabile. Il disco è già stato anticipato dai singoli La tua futura ex moglie e Mango (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto).

Iodegradabile è un album in cui è chiara un’evoluzione personale e artistica rispetto al passato, ma che ha nel brano Mostro il trait-d-union rispetto alla produzione precedente.

Una critica sociale nemmeno troppo velata, con particolare attenzione al mondo social e due canzoni d’amore, fatto piuttosto insolito nel percorso del cantautore. Un disco pensato per arrivare a un pubblico differente rispetto a quello che lo ha seguito finora.

Il nuovo disco di Willie Peyote Iodegradabile è stato presentato a Milano durante una ricca conferenza stampa.

“L’idea è quella di far muovere il culo e il cervello contemporaneamente! Si può fare!” “Mi sento responsabile di quello che scrivo! Siamo in un’epoca in cui gli ascolti vanno educati. La mia musica cambia ed è cambiata perché voglio andare verso un altro tipo di pubblico. Il mio percorso parte dal rap e da una strada che non considerava la trap, ma con il tempo ho cercato di capirla.”

L’album è stato suonato dal vivo insieme agli All Done, band composta da Kavah, Danny Bronzini (chitarra), Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Marcello Picchioni (synth e piano).

Un aspetto che colpisce è la totale assenza di feat.

“E’ capitato così. Avevo contattato un paio d’artisti, ma non siamo riusciti a trovare il punto d’incontro. Quindi ho pensato che se non posso mettere chi voglio io, non metto nessuno.”

Per la prima volta Willie Peyote ha scritto anche d’amore, frutto di une relazione sentimentale che l’artista ha vissuto durante il periodo di scrittura di Iodegradabile.

“Questo è il primo disco che scrivo durante una relazione, che poi nel frattempo è finita. E’ la prima volta canto Ti Amo. Da me, poi, non ci si aspetta la canzone romantica. In questo disco racconto che ho provato a innamorarmi. La storia è finita? Nel prossimo disco parlerò di questo fallimento!”

VIDEOINTERVISTA A WILLIE PEYOTE

Willie Peyote ha presentato Iodegradabile davanti alla nostra telecamera.

WILLIE PEYOTE IODEGRADABILE – INSTORE TOUR

“Il disco esce il 25, di aspettare fino a febbraio per suonare i pezzi nuovi non siamo capaci, quindi abbiamo pensato di darvene un assaggio subito in versione più intima. Non ci saranno moderatori o cose, noi e voi, a far due chiacchiere e suonare. Na robetta tra amici.”

25/10 h 18:00 Torino Feltrinelli di Piazza CLN

26/10 h 17:00 Milano Feltrinelli di Piazza Duomo

28/10 h 18:00 Bologna Feltrinelli di Piazza Ravegnana

30/10 h 18.00 Roma Feltrinelli di Via Appia

31/10 h 18:00 Bari Feltrinelli di Via Melo

WILLIE PEYOTE IODEGRADABILE – TRACKLIST

Intro (Prod. All Done)

Mostro (Prod. All Done)

La tua futura ex moglie (Prod. Frank Sativa)

Quando nessuno ti vede (Prod. All Done)

Catalogo (Prod. Kavah)

Ncq Skitt (Prod. All Done)

Che peccato (Prod. Frank Sativa)

Miseri (Prod. All Done)

Cattiveria (Prod. All Done)

Mango (Prod. All Done)

Equitalia Skitt (Prod. All Done)

Bonus Track

Semaforo (Prod. All Done)

WILLIE PEYOTE TOUR

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, prenderà il via a febbraio e in un mese toccherà numerose città italiane.

“Questo disco è stato concepito anche sulla base di come suonarlo dal vivo! Spero che la gente abbia ancora voglia di ballare! Stiamo lavorando sul tipo di spettacolo. Di sicuro non ci saranno i fiati, ma saranno preponderanti basso e batteria!”

14.02.2020 – Nonantola (MO) – Vox

15.02.2020 – Padova – Hall

20.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia

21.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia

27.02.2020 – Napoli – Casa Della Musica

28.02.2020 – Modugno (BA) – Demode’

04.03.2020 – Milano – Alcatraz

07.03.2020 – Bologna – Estragon – SOLD OUT

08.03.2020 – Bologna – Estragon – NUOVA DATA

12.03.2020 – Roma – Atlantico

13.03.2020 – Firenze – Tuscanyhall

