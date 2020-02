Dopo aver duettato con Raphael Gualazzi al Festival di Sanremo nella serata del giovedì sulle suadenti e dolci note di E Se Domani, Simona Molinari è pronta per ritornare con quattro concerti che si svolgeranno al Blue Note di Milano a maggio (Qui il nostro articolo sul tour con cui lo scorso ha celebrato 10 anni di carriera).

Il 2020 per Simona Molinari si è aperto con un post sui social in cui ha messo a nudo tutte le perplessità dovute a un periodo di riflessione da cui sta uscendo e in cui promette novità e rinascita.

“Prima dei buoni propositi per l’anno prossimo mi volto l’ultima volta indietro su questo 2019 che è un anno che ricorderò sempre per tutte le cose belle che mi ha regalato(tra cui in pole position il mio debutto cinematografico), ma anche per un grande dolore che non sto qui a raccontarvi nei particolari.



Dico solo che ricorderò il 2019 come l’anno in cui sono uscita da una bolla di caos, confusione, tradimenti raggiri e bugie che mi ha tenuto rinchiusa in questi 10 anni di vita artistica. Sono ancora un po’ stordita, devo ammetterlo, e non vi nascondo che inizialmente avevo pensato di prendermi un periodo di pausa da tutto, ma le proposte che ho avuto, il vostro calore crescente e le anime speciali che sto incontrando e re-incontrando in questa mia inedita parte di cammino, hanno fatto sì che io sia ancora qui.

Quindi GRAZIE, GRAZIE DI CUORE alla mia famiglia, a tutti gli amici veri che mi sono stati accanto in questi mesi di rinascita e presa di coscienza e GRAZIE A TUTTI VOI che inconsapevolmente mi restituite ogni giorno un po’ di fiducia nella vita, nell’amicizia e nella musica…da sola non ce la farei mai!”