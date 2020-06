Sergio Silvestre è tornato. L’artista vincitore nel 2016 di Amici ha pubblicato il nuovo singolo in collaborazione con Alborosie (ne abbiamo parlato Qui). Il nuovo brano di Sergio Silvestre Story of My Life arriva a un anno di distanza da Parolacce, brano che porta la firma di Mahmood.

Per Sergio Silvestre Story of my life ha un significato particolare. Un inno alla libertà e alla volontà di estraniarsi nonostante la difficoltà del periodo. Un mood positivo che ha origini in un momento non semplice che l’artista ha vissuto durante il lockdown trascorso a Milano.

Il brano è anche un omaggio al padre, scomparso tre anni fa, che amava fischiettare. Proprio il fischio, che è uno degli elementi più interessanti e coinvolgenti del brano, che lo rende spensierato, ma anche riflessivo.

Nel nuovo singolo Sergio Sylvestre ha voluto descrivere tutta la malinconia di un momento personale complicato, ma allo stesso tempo un messaggio positivo che si esplicita proprio grazie all’amore per la musica.

La collaborazione con Alborosie fa parte di un progetto che avrebbe già dovuto vedere la luce. Un viaggio in Giamaica inizialmente programmato per il mese di febbraio, ma che è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria.

Un nuovo step in cui è chiara una volontà di essere liberi. Un brano fresco che è anche un elogio al concetto feel free che da il via a una nuova fase della carriera dell’artista americano.

VIDEOINTERVISTA A SERGIO SYLVESTRE STORY OF MY LIFE

Abbiamo contattato Sergio Sylvestre per un’intervista realizzata via Skype.