E’ uscito da ormai una decina di giorni Cinema Samuele, il nuovo album di Samuele Bersani, pubblicato sette anni dopo Nuvola Numero Nove.

Abbiamo sentito la mancanza di Samuele Bersani e ora che è arrivato un nuovo album le aspettative non sono state minimamente deluse (Qui il resoconto della conferenza stampa).

Il disco ha fatto il suo esordio alle posizioni #3 e #4 delle charts Fimi di album e vinili.

Con Cinema Samuele ci troviamo di fronte al punto di vista disincantato e disilluso di un uomo che non ha mai smesso di sperare. Un sorprendente percorso alla ricerca di risposte in cui non sempre c’è la reale volontà di trovarle.

“Sono curioso di sapere se dentro a questo mio Cinema state trovando già qualche parte di voi.”

Cinema Samuele nasce in un momento in cui l’incertezza regna sovrana. Una serie di storie, di stanze, di ipotetiche sale cinematografiche nelle quali c’è spazio per l’amore, per l’ecologia, per i ricordi, per la malinconia e per la critica sociale. Una visione cantautorale precisa di chi ancora ama sorprendersi nonostante sia conscio delle difficoltà del presente.

Il presente vince sul passato, anche in brani come Il Tuo Ricordo, che parla d’amore con un approccio stralunato che fa pensare Canzone o Giudizi Universali. Ma anche in Le Abbagnale, in cui Bersani canta l’amore universale, un tema già toccato anni fa con Braccio di Ferro.

Un disco con tracce profetiche, come Distopici, che parla di distanze e distanziamento o Scorrimento Verticale, ovvero quella dipendenza dai social che ha colpito anche la musica con un ascolto sempre più distratto. Una situazione di cui Cinema Samuele può essere un naturale antidoto.

Esattamente 20 anni fa uscì L’Oroscopo Speciale, il disco che i critici dell’epoca definirono come l’album della maturità di Samuele Bersani. Ora dopo due decenni arriva Cinema Samuele e i punti di incontro tra i due progetti sono notevoli. Il nuovo disco può essere considerato come la definitiva consacrazione? La mia risposta è semplicemente sì.

VIDEOINTERVISTA A SAMUELE BERSANI

Abbiamo incontrato Samuele Bersani a Milano. Ecco la nostra videointervista.