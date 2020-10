Osvaldo Supino Cold Again

Prosegue il percorso musicale di Osvaldo Supino. L’eclettico artista molto apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali ha pubblicato il videoclip di Cold Again, nuovo singolo estratto dall’album Sparks, uscito un anno e mezzo fa (Qui la nostra videointervista).

Cold Again è una ballata intima ed emozionante che conquista dal primo ascolto e dimostra tutta la vulnerabilità di un artista capace di reinventarsi ogni volta con credibilità.

Nel brano Osvaldo tratta il difficile tema della depressione, un argomento tanto delicato quanto attuale e universale. Una coraggiosa e sincera confessione.

“Quando stavo male mi sono reso conto che ascoltando le storie degli altri mi sentivo meno solo. Ho scelto di aprirmi su una cosa così tanto privata, più che altro, se possibile, per aiutare qualcuno a sentirsi meno alienato.”

Così Osvaldo racconta il suo periodo difficile.

Cold Again è anche una vera e propria campagna di sensibilizzazione per superare stigma e pregiudizio per chi soffre di un disturbo mentale e le loro famiglie. Un’azione impreziosita dalla collaborazione con la Fondazione Itaca della quale Osvaldo è diventato ambasciatore. Itaca promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

“Ogni nostra voce ha un peso unico e decisivo ed è necessario appoggiare e sostenere cause importanti. Per questo con la mia storia e la mia musica ho deciso di sposare in pieno la loro campagna di sensibilizzazione contro stigma e pregiudizi nei confronti di chi soffre di un disturbo mentale. Mai come oggi è importante prendersi cura della nostra Salute Mentale e dimostrare empatia verso chi ci sta intorno. Vi invito tutti a visitare il loro sito www.progettoitaca.org per sapere di più di tutte le attività di formazione e supporto.”

Ad accompagnare il singolo anche il toccante videoclip che non fa altro che valorizzare ulteriormente il testo del brano.

VIDEOINTERVISTA A OSVALDO SUPINO COLD AGAIN

Abbiamo contattato Osvaldo Supino per parlare del singolo e anticipare qualche progetto futuro.