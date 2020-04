E’ uscito l’album di Nyv Low Profile, l’esordio discografico della giovane e talentuosa cantautrice che il pubblico ha conosciuto prima a Sanremo Giovani 2018 e 2019 (Qui e Qui le nostre videointerviste) e poi ad Amici.

Per Nyv Low Profile è il miglior esordio possibile. Un vero e proprio racconto che si può definire come una raccolta di sensazioni, sentimenti e mood che definiscono una personalità artistica sfaccettata, ma che ha una notevole potenzialità (Qui il racconto dell’album traccia per traccia).

Una scrittura bilingue che da una parte mette in risalto le peculiarità del cantautorato italiano e dall’altra i messaggi e quella sensazione nostalgica e malinconica tipica della lingua d’oltralpe.

“Quando suono e quando canto sento l’universo dentro di me”

Queste le parole che Nyv ha postato sui social per definire un amore smisurato nei confronti della musica.

“In questi anni ho sempre cercato di assecondare il mio bisogno più vero che è quello di fare musica, è proprio da questo bisogno che nasce Low Profile.

Per me e per voi”

La cantautrice in questi giorni difficili ha tenuto un emozionante concerto domestico che ha attirato l’attenzione dei fan che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla durante la sua esperienza ad Amici.

VIDEOINTERVISTA A NYV LOW PROFILE

Abbiamo incontrato via Skype Nyv per parlare dell’esperienza ad Amici, dell’album Low Profile e di un percorso musicale ben delineato.

Foto di Flavio & Frank