E’ uscito Stanza, il nuovo singolo del cantautore Manfri, nome d’arte di Manfredi Grigolo.

Il brano arriva dopo il buon riscontro ricevuto su Spotify dal singolo d’esordio Rimedio, seguito da Moet.

Stanza è un brano in cui si possono riconoscere numerose influenze, dal rap all’hip hop passando per R&B e un cantato melodico. Un mix originale nel quale il cantautore riesce a esprimere la propria creatività. Una scrittura semplice, che nasce con l’obiettivo di arrivare a un pubblico ampio, ma nel quale si avverte una accurata ricerca.

E’ il caso di Stanza, brano composto durante il lockdown, sul quale l’artista ha più volte messo mano prima di arrivare a una stesura definitiva. Una virata verso un genere più orientato verso l’indie, dopo un esordio con Rimedio in cui il mood era decisamente più pop, che ha regalato dei risultati buoni, ma che rappresenta una strada sulla quale Manfri per ora non intende tornare.

“Sto cercando di prendere il meglio degli altri generi rendendoli alla portata di tutto, sotto una mia chiave interpretativa.”

Manfri come punti di riferimento cita Venerus e Rkomi, artisti dalle personalità musicali multiple, dai quali non si può che apprendere un atteggiamento volto verso curiosità, contaminazione e ricerca.

Attualmente il cantautore sta lavorando a un progetto che prevede l’uscita di due Ep. Uno sarà intitolato Jour, che rappresenta il lato frontale di Manfri, brani dalle sonorità più acustiche e indie. L’altro sarà Nuit, che comprenderà pezzi più introspettivi e cupi con sonorità tendenti alla house e al clubbin’.

VIDEOINTERVISTA A MANFRI

Abbiamo contattato Manfri in Sardegna, dove si trova per una vacanza. Ecco la nostra videointervista.