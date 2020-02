Mameli Non ci sei più. E’ uscito il 24 gennaio Non ci sei più, il nuovo singolo del cantautore Mameli che anticipa l’arrivo dell’album previsto per il 2020.

Non ci sei più racconta della fine di una storia d’amore con ironia e malinconia, sentimenti che contraddistinguono lo stile al quale il giovane cantautore ha abituato il pubblico. Il nuovo singolo mostra un lato più maturo di Mameli.

Una vena cantautorale più marcata in cui non manca un marchio forte e una riconoscibilità acquisita in poco tempo.

Una ballad struggente in cui la mancanza della persona amata è paragonata a quella di persone e oggetti iconici del passato recente.

“L’inverno è in piena botta e tu non ci sei. Mi hai lasciato nella nostra casa, in mezzo alle nostre abitudini. La mia testa pensa che un’icona abbia abbandonato la mia vita. Un po’ come Zanetti ha mollato la fascia, David Bowie il palco, o la Carrà la tv. La cosa che più mi fa male è l’aver messo tutto me stesso in questa relazione. ‘Non ci sei più’ è lo sfogo immediato ad una fine. È il vaffanculo che non saprò mai dire. Il senso di vuoto che non trova pace.”

Queste le parole di Mameli per descrivere il nuovo singolo. Ha poi aggiunto:

“I ricordi sfocati si sfaldano, diventano delle lame e tutto d’un tratto acciecano la mia mente, ma non provo dolore.



Io devo ricordare, è necessario. Non dobbiamo permetterci di perdere la memoria, che è come dire che non possiamo permettere di perdere noi stessi.



Qualcuno, nel mio mondo, diceva che La storia siamo noi, e solo adesso capisco forse cosa volesse dire.



Quelle stesse cose che sentiamo lontane ci hanno scolpito, ci fanno essere ciò che siamo oggi.

Non sono in un mondo parallelo. Tu ci sarai per sempre!”

Non ci sei più arriva dopo l’ottimo riscontro ottenuto dapprima con l’Ep Inno e successivamente con i singoli Serata Banale e Anche Quando Piove in cui Mameli ha collaborato con Alex Britti (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

VIDEOINTERVISTA A MAMELI NON CI SEI PIÙ

Abbiamo incontrato Mameli qualche giorno dopo l’uscita del singolo Non ci sei più. Una chiacchierata a 360 gradi in cui abbiamo parlato anche del… Festival di Sanremo! Ma anche dei progetti futuri e dell’album di prossima uscita.