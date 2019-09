E’ uscito l’album d’esordio di Mambolosco Arte (Virgin Records – Universal Music Italia), un disco che si può definire come una vera e propria raccolta, anche perchè al suo interno musicalmente racchiude numerose scelte produttive anche ardite, che creano un effetto straniante, ma molto positivo.

Arte di base è un disco rap e hip hop, ma sono numerose le influenze che trasudano una forte dose di originalità, quella che ha contraddistinto l’artista fin dal suo primo singolo.

Non mancano le provocazioni, ma anche quel senso di rivincita tipico di chi ha sofferto, ma ha trovato finalmente risposte in una strada difficile, ma allo stesso tempo ricca di soddisfazioni.

VIDEOINTERVISTA A MAMBOLOSCO

Abbiamo incontrato Mambolosco a poche ore dall’uscita di Arte, progetto che ha esordito alla posizione #24 della Classifica Fimi degli album più venduti in Italia (Qui il nostro articolo).

MAMBOLOSCO ARTE – DATE INSTORE

Nel frattempo proseguono le date instore dopo l’ottimo riscontro delle prime.

17 Settembre – Lucca – Ore 15:00 Sky Stone & Songs, Piazza Napoleone 22

17 Settembre – Firenze – Ore 18:30 Galleria Del Disco, Piazza Della Stazione

18 Settembre – Frosinone – Ore 15:00 Mondadori, Via Aldo Moro 18 Settembre – Roma – Ore 18:00 Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263

19 Settembre – Salerno – Ore 15:00 Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 20

19 Settembre – Napoli – Ore 18:30 Feltrinelli, Stazione Piazza Garibaldi

20 Settembre – Bari – Ore 14:00 Feltrinelli, Cc Santa Caterina

20 Settembre – Lecce- Ore 18:30 Mondadori, Viale Felice Cavallotti 7/A

21 Settembre – Cosenza – Ore 14:00 Feltrinelli, Via G.Mazzini 86 21 Settembre – Gioia Tauro – Ore 18:30 Mondadori, Parco Commerciale Annunziata – Via Nazionale 111

22 Settembre – Messina – Ore 15:00 Feltrinelli, Via Ghibellina 32 22 Settembre – Catania – Ore 18:30 Feltrinelli, Via Etnea 283/285/287

23 Settembre – Palermo – Ore 17:00 Feltrinelli, Via Cavour 133 24 Settembre – Torino – Ore 15:00 Feltrinelli, Stazione Porta Nuova – Via Nizza 2

24 Settembre – Varese – Ore 18:30 Varese Dischi, Galleria Manzoni, Via Alessandro Manzoni 3

25 Settembre – Como – Ore 16:00 Frigerio Dischi, Via Giuseppe Garibaldi 38

Foto dai Social di Mambolosco