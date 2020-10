E’ uscito per BMG il primo album solista di Francesco Bianconi Forever, un disco che colpisce fin dal primo ascolto per l’approccio minimale, ma deciso.

Forever non è un album che si può apprezzare completamente al primo ascolto, ma ha bisogno di essere assaporato con attenzione e dedizione. Una volontà di concentrarsi sulle canzoni e sulla loro forza dirompente che traspare brano dopo brano.

Altra peculiarità del progetto è la forma narrativa. E’ noto che l’ascolto veloce e spesso distratto sulle piattaforme streaming ha ridotto l’importanza dell’album. In Forever i brani hanno un senso come album, ma allo stesso tempo prendono vita anche ascoltati singolarmente.

Forever è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead) e registrato ai Real World Studios di Bath.

Componente imprescindibile le collaborazioni con il Quartetto Balanescu ensemble, i pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett, ma anche le voci di Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. Artisti internazionali con cui Francesco Bianconi ha avuto il piacere di collaborare sia per la scrittura dei brani sia per l’esecuzione della parte vocale.

L’album è stato anticipato dai singoli Il Bene, L’Abisso e Certi Uomini (vedi Qui e Qui) e verrà presentato anche in una serie di appuntamenti instore.

17 Ottobre / Torino @ Cap10100 / Ore 18.30

19 Ottobre / Bologna @ Oratorio San Filippo Neri / Ore 18.30

27 Ottobre / Roma @ Monk / Ore 18.30 Con Tbc

28 Ottobre / Siena @ Auditorium Del Centro Santa Chiara Lab, Università Degli Studi Di Siena / Ore 10.45

28 Ottobre / Firenze @ Manifattura Tabacchi / Ore 18.30

4 Novembre / Napoli @ Domus Ars / Ore 18.30

6 Novembre / Milano @ Santeria Toscana 31 / Ore 18.30

Nelle scorse settimane Francesco Bianconi ha creato il format on line Storie Inventate. Un racconto, per immagini e musica, di diversi temi realizzati e affrontati con la partecipazione di ospiti differenti per ogni puntata.

VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO BIANCONI FOREVER

“Dopo due lavori massimalisti e pop con i Baustelle, avevo voglia di tornare a qualcosa di più minimale e puro.” racconta Bianconi “Mi sono messo a riascoltare ‘Desert Shore’ di Nico e certi altri dischi caratterizzati dal fatto che a dominare la scena fossero pochi elementi. A volte, due soltanto: la voce e uno strumento di accompagnamento. Ho pensato che a quasi cinquant’anni e mettendomi per la prima volta in gioco da solo mi sarebbe piaciuto fare un disco così, concentrandomi sulla purezza e sulla canzone più che sulle sovrastrutture che le mode del momento, l’età e la cultura a volte impongono.”

Abbiamo incontrato Francesco Bianconi nel suo studio e parlato di Forever e Storie Inventate. Ecco la nostra videointervista.

FOREVER – LA TRACKLIST

1. Il bene

Parole: Bianconi

Musica: Bianconi – Trabace

2. L’abisso

Parole: Bianconi

Musica: Bianconi – Trabace

3. Andante

Parole: Bianconi

Musica: Bianconi – Gabrielli

4. Go!

Parole: Bianconi – Makino

Musica: Bianconi – Pace

5. Fàika Llìl Wnhàr

Parole: Zahra

Musica: Bianconi

6. Zuma Beach

Parole: Bianconi

Musica: Bianconi – Fedrigotti

7. The strength

Parole e musica: Bianconi

8. Certi uomini

Parole e musica: Bianconi

9. Assassino dilettante

Parole: Bianconi

Musica: Bianconi – Trabace

10. Forever

Musica: Bianconi – Trabace