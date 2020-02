E’ uscito il nuovo album del rapper Egreen Fine Primo Tempo. 15 tracce che segnano la fine di un percorso musicale, ma che idealmente aprono la porta a una nuova strada con uno stile che negli anni si è fatto sempre più personale e originale (Ne abbiamo parlato Qui).

Fine Primo Tempo sancisce l’inizio delle collaborazione tra Egreen e Sony Music. Un disco che chiude un percorso che nel tempo ha regalato 17 dischi tra album, mixtape ed Ep.

Una nuova via che si apre sulla base di una nuova maturità e di una consapevolezza che si traduce in uno stile che senza troppi giri di parole arriva al punto. La conclusione di una fase, ma soprattutto l’inizio di un nuovo ciclo artistico, in cui la metafora calcistica è quella più appropriata.

Nella parte finale del disco trovano spazio 4 ospiti, ovvero Vaz Té, Highsnob, Axos e Dium. Artisti con un background credibile e uno stile personale. 15 tracce e 42 minuti in cui la produzione è contemporanea e firmata da artisti aperti a vari stili urban come MCMXC, Nais, Garelli, HLMNSRA, Wairaki, No Label, Ric De Large, Sine, Cope e Yodha.

Ecco la tracklist dell’album, già anticipato dal singolo Raddoppio:

Fine primo tempo INTRO Ho sbagliato Raddoppio Idee chiare Le cose Montana o Sosa A tutto campo Massimo Ringrazia Silenzio (feat.Vaz Té) Pensa (feat. Highsnob) Metti a fuoco (feat. Axos) Sangue (feat. Dium) Cronache da Babilonia Fine primo tempo OUTRO

VIDEOINTERVISTA A EGREEN FINE PRIMO TEMPO

Abbiamo incontrato Egreen a Milano in occasione di una giornata promozionale dedicata alla presentazione di Fine Primo Tempo. Ecco la nostra videointervista.