E’ uscito il nuovo singolo di Deborah Iurato Ma Cosa Vuoi?, nuovo tassello di un percorso cantautorale che porterà l’artista vincitrice di Amici 2014 a intraprendere nuove strade (ne abbiamo parlato Qui).

Non è passato poi così tanto tempo dalla sua vittoria al talent di Canale 5, ma negli ultimi sei anni il mercato musicale si è modificato radicalmente. Le vendite di dischi si sono drasticamente ridotte, mentre lo streaming, come noto, è la modalità di fruizione più utilizzata e essere costantemente al passo con le evoluzioni tecnologiche non è sempre così scontato.

Deborah Iurato, ormai da tempo fuori dalla major discografica che l’ha lanciata, sta cercando una strada nuova. Un percorso musicale vissuto in prima persona. Un approccio cantautorale che non può non darle una linfa nuova e un rinnovato vestito alla sua musica.

In pieno lockdown l’artista siciliana ha pubblicato il singolo Supereroi, nel quale ha dato prova di una scrittura in evoluzione, alla ricerca di una forma originale e personale.

Con Ma Cosa Vuoi?, brano dal forte sapore autobiografico, il risultato sembra più vicino.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato a Comiso, in Sicilia, dal regista Andrea Occhipinti con l’ausilio solo di un drone.

VIDEOINTERVISTA A DEBORAH IURATO MA COSA VUOI?

Abbiamo contattato Deborah Iurato via Skype per una videointervista di presentazione del progetto.