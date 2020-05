Il 29 maggio è il giorno dell’uscita dell’album di Dani Faiv Scusate se Esistiamo (Arista / Sony Music Italy).

L’album è stato anticipato lo scorso 30 aprile da Scusate, una selezione di 7 brani scelti per i fans che ha esordito al secondo posto della classifica Fimi (ne abbiamo parlato Qui) e ha ottenuto riscontri più che positivi sulle piattaforme streaming (Qui l’intervista di presentazione del progetto).

Scusate se Esistiamo si può considerare come la prova di maturità di Dani Faiv. Un disco in cui viene svelato un inedito lato della personalità artistica del giovane rapper, che completa e arricchisce quanto ascoltato in Scusate per certi versi spiazzando l’ascoltatore.

“Scusate Se Esistiamo è la rivincita di tutti quelli che vengono giudicati e criticati per il loro aspetto e non per il loro operato, che il più delle volte, anche se buono, non viene neanche visto o considerato. È una risposta di amore all’odio, cosa che non si aspettano gli odiatori.”

Queste le parole di Dani Faiv che prosegue:

“Noi diciamo “scusa”, inteso come segno d’amore: ‘Scusate se esistiamo, scusate se facciamo musica, scusate se proviamo a far emozionare le persone’. Questo è uno dei dischi a cui tengo di più della mia carriera.”

Venerdì 29 maggio sarà possibile ascoltare in radio Weekend a Miami feat Shiva, brano prodotto da Strage e contenuto in Scusate se esistiamo.

VIDEOINTERVISTA A DANI FAIV SCUSATE SE ESISTIAMO

Abbiamo contattato Dani Faiv via Skype per una videointervista di presentazione di Scusate se Esistiamo.

TRACKLIST

SCUSATE SE ESISTIAMO

1. Intro (Estinzione) (prod. Kanesh)

2. Kyte sul tempo (prod. Strage) feat. Vegas Jones

3. Freddy friendly (prod. Kanesh) feat. Gemitaiz

4. Weekend a Miami (prod. Strage) feat. Shiva

5. Canna e Playstation (prod. Strage)

6. Mosche Depresse Skit Filippo Giardina (prod. Kanesh)

7. Aria (prod. Kanesh, Yves The Male) feat. Fabri Fibra

8. Pezzo grosso (prod. Kanesh)

9. Easy (prod. Frenkie G) feat. Luana

10. Buonanotte (prod. Gemitaiz, Strage)

11. Outro (Niente di Speciale) (prod. Strage, Q3000)

SCUSATE

1. In peggio (prod. Strage)

2. Cioilflow (prod. Strage) feat. Salmo

3. Polvere e detriti (prod. Kanesh) feat. Jake La Furia

4. Oggi no (prod. Strage)

5. Facce finte (prod. Strage) feat. Gianni Bismark

6. Machete Mob (prod. Low Kidd) feat. Lazza, Nitro, Hell Raton, Jack the Smoker

7. Super (prod. Strage)

