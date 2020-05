In Copertina

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #19: Ghali conquista la vetta in album e singoli. Dani Faiv sul podio!

Ghali è il protagonista delle classifiche di vendita Fimi di questa settimana: primo tra album e singoli. Il pre-album di Dani Faiv fa il suo esordio al secondo posto. Tra i vinili guidano i Pink Floyd.

Classifica Radio Earone Settimana #19: Achille Lauro per la prima volta in testa

La classifica radio Earone di questa settimana premia Achille Lauro che conquista per la prima volta la vetta con il singolo "16 Marzo". Di Willie Peyote la più alta nuova entrata.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'8 maggio

Giulia Molino, Joey feat. Achille Lauro, Marco Masini e tanti, ma proprio tanti, artisti emergenti nell'appuntamento di oggi con le recensioni di Fabio Fiume.

Fuori "Ma il cielo è sempre più blu" Italian AllStars4Life. Ecco testo, audio, video e cantanti

Il brano è stato mandato in onda in anteprima la sera del 7 maggio dopo il Tg di Rai 1.

Appello agli artisti italiani: c'è un tempo per cantare e un tempo per il rispettoso silenzio

C'è un tempo per tutto. Oggi, vista l'indifferenza dello Stato Italiano nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, è giunto il momento di un rispettoso silenzio.

Amici Speciali: svelata la data di partenza e i giurati del nuovo show di Maria De Filippi (video)

Nella giuria quattro personalità del mondo dello spettacolo molto diverse tra loro.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 maggio

Radio date 8 maggio 2020.Siete pronti ad andare a fare una lunga passeggiata accompagnati dalla nuova musica italiana?Il radio date è iniziato alla grande con.

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

La recensione del disco ha debuttato subito al secondo posto degli album più venduti e al primo nei vinili.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista ad Alex Britti: “Non c'è arte, soltanto mercato...”

E' uscito il nuovo singolo di Alex Britti "Una Parola Differente", che arriva dopo l'esperimento artistico "Brittish", prodotto da Salmo e Dj Gengis.

Intervista a Dani Faiv: “Lo sport e l'arte non si fermeranno mai”

All Music Italia ha incontrato il giovane artista per parlare della sua nuova musica, di quella in arrivo molto presto e dell'attuale situazione italiana.

Intervista ai Diamine: "Non sono i concetti che ci interessano quando facciamo musica"

E' uscito il primo maggio "Che Diamine", l'album d'esodio del duo elettro-pop Diamine, anticipato dai singoli "Isolamento", "Via del Macello", "Bolle di Sapone" e "Ma Di Che".

Videointervista a L'Elfo: “La musica? Non ho mai avuto un piano B”

E' uscito il nuovo singolo del rapper catanese L'Elfo Boogie Woogie feat. Clementino. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Videointervista a Loredana Errore: “Ho ascoltato la musica trap e ho inciso senza voler perdere la mia autenticità”

E' uscito il nuovo singolo di Loredana Errore 100 Vite, il primo per Azzurra Music. Arriva a tre anni e mezzo di distanza dall'album Luce Infinita.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Appello agli artisti italiani: c'è un tempo per cantare e un tempo per il rispettoso silenzio

"...Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci c'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate..." C'è tempo - Ivano FossatiQuando è scoppiata l'emergenza Covid-19 e, mai ce lo saremmo aspettati, l'Italia intera è...

Diodato vince il David di Donatello per "Che vita meravigliosa"

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020, un altro prestigioso premio per il cantautore.

Populous: nasce al Milano Pride 2019 “House of Keta” feat. Myss Keta e Kenjii (Testo)

E' uscito “House of Keta”, il nuovo singolo del producer Populous che per l'occasione ha coinvolto Myss Keta e Kenjii.

Lowlow feat. Holden: la difficoltà di scegliere nel nuovo singolo “Mondo Sommerso” (Testo e Audio)

Protagonista del videoclip del brano Rocco Fasano, tra i protagonisti della serie Netflix, "Skam Italia".

Fabio Concato: "L'umarell" è la sua dedica agli italiani

Brano scritto di getto e cantato in milanese, testimonianza di una terra tra le più ferite al mondo dalla pandemia.

Fatti sentire Festival slitta al 2021 la finale della seconda edizione

Ecco le dichiarazioni ufficiali degli organizzatori e del Comune di Cinisello Balsamo.

Annullato il concerto di Giordana Angi. Ecco come richiedere il rimborso del biglietto

L'artista sarà impegnata da venerdì prossimo nella maratona artistica televisiva, "Amici Speciali".

Il Volo live streaming in due grandi eventi internazionali

"UNICEF Won’t Stop" e "Made In: Casa" sono i due eventi a cui il trio prenderà parte.

Fuori "Ma il cielo è sempre più blu" Italian AllStars4Life. Ecco testo, audio, video e cantanti

Il brano è stato mandato in onda in anteprima la sera del 7 maggio dopo il Tg di Rai 1.

Sierra: un sound fresco per raccontare le incertezze di una generazione in "Come mai" (testo e audio)

Dopo i risultati ottenuti con il singolo "Enfasi", brano che ha raggiunto l'ambito traguardo del disco d'oro, torna il duo rap romano.

Senhit: online il video di “Insieme 1992”, il brano con cui Toto Cutugno vinse l'Eurovision

Sono passati 30 anni dalla vittoria di Toto Cutugno all'Eurovision Song Contest. Per ricordare l'evento Senhit ha realizzato una emozionante cover.

Dark Polo Gang: un ritorno alle origini nel mixtape “Dark Boys Club” (Tracklist)

Dopo poco più di un anno dall'album "Trap Lovers". arriverà l'8 maggio il nuovo progetto discografico della Dark Polo Gang, ovvero il mixtape "Dark Boys Club".

Shiva: un'inedita versione remix del singolo “Auto Blu” firmata da Gabry Ponte

E' uscita la versione remix del singolo di Shiva Auto Blu, firmato da Gabry Ponte. Nuova linfa per una delle hit più forti del 2020.

Amici Speciali: svelata la data di partenza e i giurati del nuovo show di Maria De Filippi (video)

Nella giuria quattro personalità del mondo dello spettacolo molto diverse tra loro.

Enrico Ruggeri parla del ritorno della musica live e dei soldi già incassati per i grandi tour

In radio, ma anche su Twitter, il cantautore ha cercato di trovare delle soluzioni per il ritorno alla musica live ma anche per aiutare le maestranze. Ecco il pensiero di Ruggeri.

Amici Speciali: il cast verrà presentato in anteprima a "Verissimo"

Una puntata speciale del programma di Canale 5 presenterà al pubblico i protagonisti dell'atteso show di Maria De Filippi.

News

dalla discografia

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

Giovanni Truppi e Warner Chappell: firmato un nuovo accordo editoriale

Lego Group e Universal Music Group: accordo per valorizzare il gioco con il potere della musica

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

Live is all you need: oggi in diretta streaming un confronto sull'emergenza nel mondo dell'intrattenimento

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'8 maggio

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 maggio

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: BUGO feat. ERMAL META, MI MANCA (video)

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Sondaggi

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Angelo Cicchetti: "Little Heaven" è il singolo che anticipa il primo album

La regina di TikTok, Marta Daddato, pubblica il nuovo singolo con Skywalker, "Bordello" (testo e audio)

Frey: il brano "Palloncini" è un mantra contro i cattivi pensieri

Tavo: la leggenda della nascita della luna nel nuovo Ep “Theia”

Marti Stone: "Tutto bene" è il nuovo singolo della rapper e cantautrice

Maghi Di Ozzy: fuori “Naturalmente”, il singolo della maturità artistica

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #19: Ghali conquista la vetta in album e singoli. Dani Faiv sul podio!

Classifica Radio Earone Settimana #19: Achille Lauro per la prima volta in testa

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #18: Fasma, tha Supreme, Gemitaiz e Vasco Rossi

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #18: Marracash arresta la corsa di Ghemon verso la vetta

Classifica Spotify Settimana #18: colpo grosso dei The Scotts e dei Vicetone

Classifica Radio Earone Settimana #18: guida Ghali davanti a Marracash

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Francesco Gabbani Intervista Diretta Instagram

Davide De Marinis Intervista Diretta Instagram

Alex Britti Intervista Una Parola Differente

Dario Gay - Domani è Primavera

Bugo feat Ermal Meta Mi manca - Testo & Contesto di Davide Misiano, il Prof. di latino

Loredana Errore Intervista 100 Vite

Edoardo ed Eugenio Bennato Intervista La Realtà non può essere questa

L'Elfo Intervista Boogie Woogie

Ghemon Intervista Scritto nelle Stelle

Jovanotti Non voglio cambiare pianeta

Carmen Intervista Cefalù

Pierdavide Carone La ballata dell'ospedale 10+