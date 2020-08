E’ uscito nei giorni scorsi After, il nuovo singolo di Alessandro Casillo feat. Mose (ne abbiamo parlato Qui), accompagnato da un videoclip proposto in anteprima su All Music Italia.

Sono passati quasi 10 anni dai primi passi di Alessandro nella musica e per un ragazzo di 24 anni è spesso cosa rara avere un bagaglio di esperienze così sfaccettato e ricco di soddisfazioni. In tutto questo, però, non si può non considerare un momento di stop, di riflessione. Un periodo in cui il giovane cantautore si è fermato creandosi un piano B.

Un percorso musicale in cui Casillo ha dimostrato una consapevolezza che probabilmente da lui non ci si aspettava. Una volontà di fare musica permettendosi, ora, di scegliere, con quell’imprevedibilità che con After e il precedente Russian Roulette ha ampiamente dimostrato.

Scelte di vita che lo hanno portato a stare bene e a fargli capire che la serenità in ogni decisione è il primo passo per trovare un equilibrio nella musica e nella vita. Senza se e senza ma.

Ora Alessandro, anche dopo un’esperienza nella scuola di Amici dal finale controverso (ne abbiamo parlato Qui), può essere orgoglioso di ciò che sta creando. Uno sguardo attento verso una contemporaneità artistica che gli permette di essere sé stesso, senza l’obbligo di rincorrere chissà quale risultato. Un cammino positivo che rappresenta nuova linfa verso un futuro nebuloso, ma consapevole e sereno.

VIDEOINTERVISTA AD ALESSANDRO CASILLO

Abbiamo contattato Alessandro Casillo via Zoom per una videointervista di presentazione dei nuovi progetti e per ricordare ciò che finora ha fatto.