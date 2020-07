E’ uscito lo scorso venerdì il nuovo singolo di Aiello Vienimi (a ballare) e i primi riscontri sono più che buoni (ne abbiamo parlato Qui).

Un brano scritto lo scorso dicembre, ma che sembra perfetto per questo periodo, in cui usciamo da un momento in cui tutti abbiamo immaginato l’estate. Un invito a lasciarsi trasportare dalle buone vibrazioni di un pezzo che ha tutte le caratteristiche per trovare uno spazio importante in questa estate 2020.

Vienimi (a ballare) si caratterizza per un’atmosfera malinconica, ma ironica. Una sensazione di libertà in cui è chiara un’essenza cantautorale nella quale non manca la volontà di sperimentare con un occhio attento alle origini e l’altro alla contemporaneità.

Un continuo gioco di parole in cui si nasconde un messaggio. Un racconto pop in cui l’artista trova una formula originale di continuità rispetto ad Ex Voto, ma allo stesso tempo un punto di ripartenza verso orizzonti sonori diversi. Un’evoluzione naturale che arriva dopo un primo disco fortunato e apprezzato, in cui il linguaggio appare ancora più autentico e legato anche alle origini musicali e personali.

VIDEOINTERVISTA AD AIELLO VIENIMI (A BALLARE)

Abbiamo contattato Aiello via Skype per parlare del nuovo singolo Vienimi (a ballare) e per farci svelare qualche dettaglio dell’album al quale il cantautore sta lavorando.