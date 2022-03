Rea videointervista: “Ho avuto bisogno di respirare, fermarmi, riprendere la vita di sempre e capire ciò che era successo”

Rea nuovo singolo Respiro arriva dopo l’esperienza ad Amici, prodotto da Marka.

Oggi, 1 aprile, Rea ha pubblicato il nuovo singolo Respiro su tutte le piattaforme digitali per Vertical Music Records. È il primo pezzo dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico con gli inediti Avrei solo voluto, Controsenso, Sotto la pelle e Cadono.

Respiro si sviluppa su un sound accattivante, dominato dalla chitarra elettrica, e dai sinth si innesta la voce della giovane cantautrice bolognese Maria Mircea, questo il vero nome di Rea. L’artista ci mostra un lato più intimo della propria scrittura, senza rinunciare a una orecchiabilità immediata.

Il testo racconta del bisogno di aiuto quando si affronta un cambiamento, dell’empatia come elemento fondamentale per acquistare fiducia nei confronti dell’altro. Rea dedica il brano a chi ha le spalle larghe per proteggerci quando siamo in balia degli eventi e non siamo in grado di decidere da soli.

rea nuovo singolo respiro

Rea racconta così il nuovo singolo:

Molto spesso cerchiamo qualcuno che ci capisca e ci rassicuri e, quando lo troviamo, diventa per noi un pilastro, un punto di riferimento. Mi riferisco a un tu ipotetico, che diventa la rappresentazione di ciò che sto provando.

Nel ritornello “dimmi tu, tu che puoi guardarmi dentro” viene ripetuto come un mantra. Per sottolineare l’importanza di uno sguardo intimo che legga i nostri pensieri e ci dia sostegno quando stiamo per affrontare una situazione più grande di noi.

Respiro parte dal punto più alto e panoramico di una città per concludersi sdraiati su un tetto con la testa rivolta alle stelle che ci sbattono in faccia quanto siamo piccoli rispetto all’universo. Così si sentono in preda al panico gli adolescenti quando si trovano per la prima volta a prendersi delle responsabilità che impatteranno sul proprio futuro.

Rea presenterà in anteprima Respiro, e il concept album omonimo, il 15 maggio al Locomotiv Club di Bologna. Il progetto, in uscita in estate, sarà incentrato sulle emozioni e sensazioni che si provano nei momenti di transizione. Quelle emiozioni un po’ a lato del nostro io ma che condizionano tutte le altre

rea videointervista