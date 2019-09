Il 4 e il 5 ottobre per Malta saranno giornate importanti. Nonostante la stagione estiva sarà già terminata, si attende un gran numero di turisti per una due giorni dedicata alla musica e all’arte all’insegna della condivisione e dell’inclusione sociale. Mediterranean Stars Festival (Qui il nostro articolo di presentazione), grazie al sostegno di Radio Italia che porterà il terzo Radio Italia Live – Il Concerto del 2019, avrà la musica italiana come punto focale, senza dimenticare l’importanza del Mediterraneo in quanto culla e bacino dal quale partire per progettare un futuro importante.

VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO GABBANI

Uno degli artisti che prenderà parte alla serata del 4 ottobre presentata da Marco Maccarini, Manola Moslehi con Amadeus è Francesco Gabbani (Qui il video ufficiale con il cast)

L’artista vincitore del Festival 2017 nel suo album Magellano ha spesso parlato di viaggio come metafora della vita e il concetto espresso dal Mediterranean Stars Festival ben si sposa con una filosofia di vita e d’arte legata ad una passione che va oltre in tutti i sensi.

Nella nostra videointervista abbiamo parlato di musica e del concetto di condivisione così importante in un contest come quello che si svolgerà a Malta il mese prossimo.

VIDEOINTERVISTA A BRUNO SANTORI

Bruno Santori si può definire senza ombra di dubbio l’ideatore e il principale promotore della kermesse musicale e artistica.

La sua carriera lo ha portato spesso a confrontarsi con il Festival di Sanremo, ma senza paura di affrontare nuove sfide come quella sulla quale sta lavorando ora a Malta.

Nella nostra videointervista parliamo anche di questo e di quanto può essere stimolante dal punto di vista personale e professionale dirigere un’orchestra composta da musicisti di numerose nazionalità come la Mediterranean Orchestra.

A questo punto l’appuntamento è per il 4 ottobre in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv, oltre che in streaming. L’evento verrà trasmesso in differita anche su Real Time nei giorni successivi alla kermesse.