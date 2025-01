Sanremo 2025, Rocco Hunt: “Ai giovani dico di valorizzare al meglio la propria vita”

Dopo l’incontro con la stampa, abbiamo avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere in un’intervista con Rocco Hunt in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Mille Vote Ancora.

Si tratta di un brano che unisce melodie più tradizionali e musica più urban, la lingua italiana e il napoletano: il tutto in un testo di denuncia sociale, scritto dallo stesso Rocco e prodotta da Zef e Room9.

Infatti, in Mille Vote Ancora Rocco Hunt parla della nostalgia agrodolce che prova ogni persona che ha dovuto lasciare la propria terra dove, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, si desidera tornare – appunto – mille volte ancora.

Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio, Rocco Hunt duetterà con il suo amico di sempre Clementino omaggiando Pino Daniele esibendosi sulle note di Yes, I Know My Way.

Si tratta della sua terza partecipazione a Sanremo. Nel 2014 il cantautore ha vinto la categoria Nuove Proposte con Nu Juorno Buono e nel 2016 ha esordito tra i Big con Wake Up.

Il 29 novembre scorso è uscito per la prima volta in digitale e in formato fisico il suo primo mixtape, Spiraglio di periferia, che nel 2011 lo ha portato dalla periferia di Salerno al centro della scena rap italiana, conquistando subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

SANREMO 2025: INTERVISTA A ROCCO HUNT, “MILLE VOTE ANCORA”

https://www.youtube.com/watch?v=GyA2I3dd340

Foto di copertina a cura di Cabona