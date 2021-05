Eurovision 2021: videointerviste a Lesley Roy (Irlanda), Vasil (Macedonia del Nord), Maniža (Russia)

L’Eurovision 2021 ha preso il via! Fino a qualche giorno fa sembrava un sogno e ora… eccoci qua. La prima semifinale ha regalato più di una sorpresa e molte conferme, ma ciò che è certo è che fino a sabato 22 non ci si potrà annoiare!

Durante la nostra partecipazione al Turquoise Carpet allestito nel Cruise Terminal di Rotterdam abbiamo incontrato numerosi artisti, cercando di carpire informazioni e soprattutto capire il loro grado di emozione.

Ecco le videointerviste che abbiamo realizzato a Lesley Roy, rappresentante dell’Irlanda, paese con il numero di vittorie nella storia dell’Eurovision, ma da molto tempo a bocca asciutta, Vasil che porterà una ballata con sonorità tipiche della Macedonia del Nord e Maniža, con un brano sull’emancipazione femminile russa.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A LESLEY ROY (IRLANDA)

Dopo la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020, la cantautrice irlandese Lesley Roy è stata confermata come rappresentante del suo paese. Un pezzo dal ritmo particolarmente energico per cercare di accedere alla finale e, perchè no, per un piazzamento di rilievo che nel paese del trifoglio manca da troppo tempo. Lesley Roy, 34 anni, ha tutte le carte in regola per fare bene, grazie a una carriera per ora luminosa con successi anche oltreoceano.

VIDEOINTERVISTA A VASIL (MACEDONIA DEL NORD)

La Macedonia del Nord all’Eurovision 2021 è rappresentata da Vasil. L’artista porta sul palco di Rotterdam un brano musicalmente molto intenso, con un testo che è un inno alla vita. Brano particolarmente adatto al periodo che stiamo ancora vivendo.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A MANIŽA (RUSSIA)

La Russia, una delle nazioni ogni anno più attese all’Eurovision Song Contest, torna in gara con Maniža con il brano Russian Woman. Il pezzo, cantato per buona parte in lingua russa, ha un testo molto significativo e sul palco è supportato da una performance all’altezza. Una maniera originale per portare sul palco un tema sempre attuale e del quale si dibatte spesso. Basterà per confermare il podio di due anni fa?

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.