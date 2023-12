TikTok sempre più musicale lancia la funzione aggiungi brano con le principali piattaforme streaming

L’app più amata da giovani, ma non solo, TikTok, dopo il successo del lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, avvenuto il mese scorso, arriva anche in Italia (e in altri 18 paesi) con una nuova funzione che rende ancora più musicale e condivisiva l’esperienza dell’utente. Da oggi sarà infatti possibile fare “Aggiungi brano” grazie alla collaborazione con i principali servizi di streaming musicale

“Aggiungi Brano” canalizza le potenzialità di scoperta indirizzando l’utente al consumo di musica sui servizi di streaming, tra i quali Amazon Music (funzionalità disponibile per gli abbonati Prime e per i clienti Amazon Music Unlimited) e Spotify.

Da oggi quindi l’utente durante la sua esperienza su TikTok avrà la possibilità di salvare le canzoni che scopre su piattaforme di streaming musicale, tra cui Amazon Music e Spotify,

Ecco i paesi in cui, oltre a Stati Uniti, Regno Unito e Italia, la nuova funzionalità di disponibile:

Arabia Saudita

Argentina

Canada

Colombia

Emirati Arabi Uniti

Filippine

Francia

Germania

Giappone

Irlanda

Malesia

Paesi Bassi

Spagna

Svezia

Sudafrica

Thailandia

Turchia

Vietnam

Questo il commento di Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok:

“Abbiamo già ottenuto un riscontro incredibile al lancio di ‘Aggiungi brano’ negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Gli appassionati di musica stanno accogliendo con entusiasmo l’opportunità di salvare musica da TikTok direttamente sui loro servizi streaming preferiti: questo favorisce la scoperta di nuova musica, contribuendo a trasformare in autentiche hit un numero sempre maggiore di brani.

Siamo davvero entusiasti di portare questa funzionalità a milioni di altri appassionati di musica in tutto il mondo, offrendo agli artisti ancora più opportunità di raggiungere nuovi pubblici e far crescere la loro carriera”.

La nuova funzionalità apparirà nella parte inferiore di un video nei Per Te con un pulsante Aggiungi brano accanto al titolo della traccia, invitando gli utenti a salvarla sulla piattaforma di preferenza. La prima volta che l’utente tocca il pulsante potrà scegliere la piattaforma di streaming musicale preferita (su Amazon Music il brano andrà nella playlist ‘Canzoni TikTok’ o in un playlist a scelta, su Spotify nella playlist ‘Brani che ti piacciono’).