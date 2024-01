Sophie Lyon è la nuova Digital Sales Manager Italy, Spain & Portugal di BMG

Il 2024 è partito con il botto in quello che noi di All Music Italia abbiamo soprannominato il “Games of Thrones” della discografia Italiana, ovvero i cambiamenti nei Roster e negli organici delle etichette discografiche. E così arrivano novità anche sul fronte BMG con l’ingresso nel team di Sophie Lyon.

Metà londinese e metà marchigiana, Sophie dopo la laurea in Scienze Politiche abbinata a un programma Erasmus a Parigi, ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema a Roma, per poi cambiare città e arte.

È così che si sposta a Milano per seguire la sua vera vocazione, la musica.

Per più di quattro anni lavora presso la Universal Music come International Development Manager, creando collaborazioni tra i territori ed esportando la musica italiana all’estero, in particolare i progetti di Mahmood, Sfera Ebbasta, Verdena ed Eros Ramazzotti.

Ora la sua avventura professionale nel mondo della musica prosegue nella BMG guidata da Dino Stewart.

A partire dal 15 gennaio Sophie Lyon ricoprirà il ruolo di Digital Sales Manager Italy, Spain & Portugal.

La Lyon sarà quindi responsabile di tutte le attività streaming del repertorio BMG, sia sul territorio italiano, sia per BMG Spagna, attiva sui territori di Spagna e Portogallo.

Sophie Lyon subentra a Benedetta Verucchi, che ha lasciato la sede italiana di BMG per intraprendere una nuova avventura internazionale per BMG UK.