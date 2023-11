Sony Music Italy annuncia quattro nuovi ingressi nel proprio team

Continuano le novità discografiche per quel che riguarda Sony Music Italy, da inizio anno impegnata a reclutare nuovi professionisti nel suo team. Sono ben quattro i nuovi ingressi nella major guidata da Andrea Rosi e annunciati nella giornata di oggi, 6 novembre 2023.

Forte di ben 26 primi posti su 44 nella classifica FIMI album del 2023 Rosi commenta:

“Gli straordinari risultati di questo 2023 dimostrano quanto uno dei capisaldi della nostra forza sia il valore che attribuiamo alla squadra e alla coesione del gruppo”.

Ma chi sono i quattro nuovi ingressi in Epic Records e Columbia Records? Andiamo a scoprirli insieme.

Entrano in Epic, entrambi con il ruolo di A&R Manager, Vittorio Farachi e Mario Perna, entrambi riporteranno all’A&R Director Epic, Federico Sacchi. Vittorio, dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica a Rockit, è stato Project Manager a Better Days e quindi, per quattro anni, Artist Manager in Woodworm.

Mario Perna arriva invece da quasi un anno e mezzo di lavoro come A&R in Metatron.

Terza aggiunta in Epic Records nel ruolo di Promotion Manager è Virginia Corsi che farà riferimento alla Head of Promotion Epic, Beatrice Capitanio. Virginia arriva dalla precedente esperienza in Sugar Music.

L’ultima new entry, in Columbia Records, è Claudia Attanasi che, già al lavoro in Sony Music Italy negli scorsi anni, torna dopo una parentesi in Universal Music, prendendo il ruolo di Promotion Manager facendo capo alla Head of Promotion Columbia Eleonora Romanò.

Nella foto di copertina, partendo da in alto a sinistra, Mario Perna, Virgina Corsi, Vittorio Farachi e Claudia Attanasi.