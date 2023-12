Shazam supera i 300 milioni di utenti attivi mensili nel mondo

Shazam, l’applicazione più usata al mondo per il riconoscimento delle canzoni da diverso tempo divenuta proprietà di Apple, annuncia un grande risultato, il raggiungimento deii 300 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo.

Attiva ormai da 20 anni Shazam si è espansa gradualmente in tutto il mondo al punto che ad oggi i paesi africani sono tra quelli che registrano la crescita più rapida degli utenti e i generi africani sono stati tra quelli che hanno registrato una crescita veloce, con molte canzoni africane in cima alle classifiche globali annuali. Non a caso anche Sony Music ha creato una playlist ufficiale di musica proveniente dall’Africa (vedi qui).

Grande successo poi per il K-Pop che ha continuato a crescere su Shazam facendo crescere l’applicazione anche Corea. Il gruppo emergente FIFTY FIFTY ha raggiunto il n 3 della classifica globale di Shazam, segnando la prima volta che un gruppo K-Pop diverso dai BTS o da uno dei suoi membri ha raggiunto una posizione così alta.

Chiudiamo con la musica messicana che registra una crescita significativa negli ultimi 12 mesi.

Di recente, Shazam ha presentato Concerti, un nuovo spazio dell’app in cui gli appassionati di musica possono scoprire i prossimi concerti che si terranno nella loro zona, fornendo raccomandazioni personalizzate sugli eventi in base alla loro cronologia Shazam o agli eventi più popolari che li circondano.