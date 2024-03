PIRAMES INTERNATIONAL ottiene un’importante Certificazione di qualità

Grande soddisfazione per Pirames International, aggregatore digitale italiano, a cui è stato riconosciuto il più elevato standard internazionale per la massima trasparenza e numeri in costante crescita.

Pirames International è l’aggregatore digitale di riferimento per il nostro paese che vanta una rete di distribuzione Worldwide. Pirames fornisce inoltre servizi avanzati per sviluppare valore oltre la distribuzione digitale, dal digital positioning globale alla gestione avanzata dei data flow generati dai cataloghi musicali. Trasparenza, competenza e concretezza nei risultati, sono alla base del lavoro e della filosofia dal gruppo fondato e guidato dal 2005 da Federico Montesanto.

Pirames distribuisce digitalmente su oltre 200 piattaforme digitali e negozi digitali, anche nel formato audio spaziale “Dolby Atmos”, cura la monetizzazione su YouTube e la Content ID per contenuti audio e video, fingerprinting e music library per i social network, tutela del copyright, gestione di diritti connessi e licenze di sincronizzazione.

Ora Pirames International ottiene questa importante Certificazione, la ISO 27001, per i “processi e servizi a supporto delle attività di erogazione di servizi di distribuzione di materiale digitale audio e video protetto da copyright e di consulenza marketing B2B a etichette discografiche e produttori fonografici (IAF Scope 33)” dall’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS).

La società guidata da Federico Montesanto si conferma così, ancora una volta, come un’eccellenza tutta italiana, certificata secondo i più elevati standard internazionali che ne attestano la massima trasparenza.

Sono oltre 120 mila tracce caricate quotidianamente su Spotify e circa 550 ore di video ogni minuto su YouTube numeri che si aggiungono alla percentuale altissima di customer satisfaction – oltre il 94% dei licenziatari di Pirames rinnova il contratto alla scadenza naturale.

Impossibile non ricordare i dati di crescita di Pirames International nel 2023. La società ha registrato un + 21,48% di fatturato movimentato rispetto all’anno precedente, trainato dall’aumento delle percentuali di YouTube e Spotify, ed una significativa quota, pari al 6% sul totale del movimentato nella raccolta dei diritti connessi in Italia a all’estero.

Con lo stesso kit di metadata delle pubblicazioni la suite premium di Pirames offre infatti l’integrazione con la gestione e la raccolta worldwide dei diritti connessi e delle Sync, sia diretta che tramite collecting: un’attività atipica per un aggregatore digitale, volta ad offrire sempre maggiori servizi e semplificazioni alla creatività.