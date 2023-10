Continua con reciproca soddisfazione e grande voglia di ulteriori nuovi traguardi l’avventura in comune – iniziata sei anni fa – tra Believe (leader assoluto nel campo della distribuzione musicale digitale globale) e Time Records, una delle più affascinanti ed atipiche storie di successo nell’industria discografica internazionale degli ultimi decenni.

Time Records: una storia lunga 4 decenni

Dal 1984 Giacomo Maiolini e la sua Time Records mettono a soqquadro le regole del mercato globale e le abitudini consolidate, “inventando” di volta in volta nuovi fenomeni, tra i quali possiamo annoverare l’Eurobeat, che è diventato un vero e proprio culto in Giappone con vendite mensili a cinque zeri.

Ma qual è il segreto? Molto probabilmente è pensare in modo innovativo e laterale rispetto alle dinamiche dell’industria, ponendo sempre al primo posto la ricerca e l’intuizione. In una storia lunga ormai quattro decenni, la Time Records è stata infatti un vero e proprio gamechanger, intravedendo successi e strategie vincenti prima di chiunque altri e, spesso, lì dove nessun altro aveva pensato anche solo di vederli.

Believe, rinnovato l’accordo con Time Records

Sotto questo punto di vista, Believe è il partner perfetto per la distribuzione digitale. Queste due realtà hanno infatti molte cose in comuni, tra cui la voglia di pensare in modo innovativo e di credere in una visione fatta di futuro e coraggio di rischiare, nonché il fatto di analizzare nel modo più affilato possibile le dinamiche in continua evoluzione del mercato.

“Siamo orgogliosi di essere a fianco di Time Records per continuare a promuovere e sostenere le sue visioni e tutti i nuovi progetti sui quali stanno lavorando, oltre ovviamente a fare sempre sì che il grande catalogo della label – un patrimonio enorme – sia sempre valorizzato al meglio”, ha dichiarato Alice Sorrenti, Head of Label & Artist Solution di Believe Italia.

“Per noi è un piacere ed un onore essere, anche per gli anni venire, parte di questa storia davvero unica“.