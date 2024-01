Autori più certificati FIMI 2023: Davide Petrella e Davide Simonetta firmano i singoli di maggior successo. Unica donna Federica Abbate.

A pochi giorni dalla fine del 2023, scopriamo quali sono gli autori più certificati nel corso dell’ultimo anno da parte della FIMI.

Con autori intendiamo quei professionisti che hanno collaborato alla stesura di testo o musica senza figurare, nei riconoscimenti, nella sezione “Eseguito da“.

Un esempio:

Se cerchiamo su Spotify il brano Stanotte di Irama e clicchiamo su “riconoscimenti” si aprirà questo pop-up:

Andrea Debernardi, Giulio Nenna e Giuseppe Colonnelli sono gli autori.

Irama è sia autore, sia interprete. Per semplicità espositiva, lo chiameremo solo interprete.

Questo articolo si concentrerà principalmente sugli autori.

Come già abbiamo sottolineato nei precedenti articoli sulle certificazioni FIMI, le soglie per ottenere l’ORO, PLATINO e Multi-PLATINO sono variate negli anni. Qui vi abbiamo spiegato come abbiamo calcolato le unità certificate nel 2023.

