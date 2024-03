AssoConcerti: una svolta per il futuro del settore musicale live in Italia

L’Associazione di categoria degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica live, AssoConcerti, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento del proprio settore e per l’accoglimento delle proprie istanze nel dibattito sul futuro Codice dello Spettacolo.

Durante un incontro al Ministero della Cultura (MIC) coordinato dal Sottosegretario Gianmarco Mazzi sul primo Codice dello Spettacolo, il Presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha dichiarato:

“Sin dalla nostra recente costituzione, il tema del futuro Codice dello Spettacolo è stata una delle nostre priorità. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli uffici del Ministero, con il Sottosegretario Gianmarco Mazzi e il DG Antonio Parente, con grandi aspettative di avere finalmente riconosciuto al nostro settore un posto nelle attenzioni dello Stato. Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione nel constatare che, da quanto emerso anche dall’incontro di oggi, sembra che le nostre sollecitazioni e suggerimenti siano stati recepiti.”

L’Associazione ha ribadito la propria disponibilità a collaborare per la stesura definitiva della legge delega, auspicando che si trovino le adeguate coperture finanziarie affinché le intenzioni si trasformino in realtà nel più breve tempo possibile.

Il settore della musica dal vivo rappresenta più del 50% dell’intero fatturato da vendita di biglietti in Italia, secondo i dati dell’ultimo rapporto della SIAE. Pertanto, AssoConcerti ha proposto quattro temi principali per la ridefinizione delle normative relative al mondo dello spettacolo dal vivo:

Tax credit sulla produzione ed organizzazione delle tournée di artisti in Italia: AssoConcerti propone un incentivo fiscale per sostenere la produzione e l’organizzazione di tour musicali nel territorio nazionale. Supporto per l’internazionalizzazione della musica italiana: L’Associazione auspica un sostegno per promuovere la presenza della musica italiana sui mercati internazionali. Finanziamento per la ristrutturazione e adeguamento delle sale dedicate a concerti: AssoConcerti chiede un sostegno finanziario per migliorare le strutture destinate ai concerti, includendo interventi energetici e acustici. Accesso al c.d. Art Bonus per le aziende del settore: L’Associazione vuole estendere la possibilità di accedere al credito d’imposta previsto dall’Art Bonus, attualmente riservato alle realtà già finanziate dallo Stato o di proprietà pubblica, alle imprese del settore musicale.

AssoConcerti, fondata a giugno 2023, rappresenta più dell’80% della realtà dei concerti in Italia in termini di fatturato e di presenza di pubblico. L’Associazione conta tra i suoi associati i principali promoter italiani e si impegna nella promozione e nello sviluppo della musica dal vivo, sia in Italia che all’estero.

In un periodo in cui il settore culturale necessita di supporto e attenzione, l’impegno di AssoConcerti nel delineare una visione chiara per il futuro della musica live in Italia risulta fondamentale per il suo sviluppo e la sua valorizzazione.

Il dialogo instaurato con le istituzioni e l’approccio costruttivo dell’Associazione promettono un futuro più solido e prospero per l’industria musicale italiana.