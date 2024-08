Classifiche di vendita FIMI 34 – 2024: Anna stabilisce un nuovo record, mentre thasup scala tutte le classifiche

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 35 del 2024.

Pochi ma interessanti movimenti in quest’ultima settimana di agosto, soprattutto sul fronte della musica italiana.

Rimangono invariate da settimane le prime tre posizioni della classifica album che vede al primo posto Anna con Vera Baddie, leader da ben nove settimane consecutive. Seguono Geolier con Dio Lo Sa e Tony Effe con Icon.

Da segnalare, nonostante le nuove uscite discografiche straniere, la stabilità di Sirio, l’ultimo album di Lazza uscito ormai due anni fa. Sempre su Lazza, nella classifica del fisico vanno segnalate le interessanti entrate al quarto e sesto posto di Re Mida e J, i due precedenti album del rapper.

Un altro artista da segnalare attentamente è thasup che con ben due album scala tutte le classifiche: 23 6451 sale di quindici posizioni sia classifica album che in quella del fisico, mentre C@Ra++Ere S?Ec!@Le acquisisce ben ventisei posizioni, posizionandosi al trentunesimo posto e rientrando quindi nella Top 50.

Spostandoci sulla classifica singoli, troviamo il primo cambio significativo. Anna con il suo tormentone estivo 30°c sale al primo posto, spodestando Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia che scende al secondo gradino del podio. Terzo posto invariato per Tananai & Annalisa.

Con questo risultato, Anna stabilisce un nuovo record: #1 nella classifica album e 1# nella classifica singoli. Si tratta di un record per un’artista femminile in Italia, imbattuto dal 2015 quando Adele regnava con il disco 25 e la hit Hello. Inoltre, Anna è la prima artista donna a restare in vetta per ben 9 settimane consecutive in Italia con il suo album dal 2008.

Per concludere, il podio della classifica del fisico vede la presenza di ben tre album stranieri: in ordine, abbiamo Romance dei Fontaines D.C., Live di Louis Tomlinson e Short N’ Sweet di Sabrina Carpenter. Il leader della scorsa settimana, ovvero la compilation del Radio Italia Summer Hits 2024, scende di ben sette posizioni, posizionandosi all’ottavo posto.

Ecco le classifiche FIMI dal 23/08/2024 al 29/08/2024: