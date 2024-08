Classifiche di vendita FIMI 34 – 2024: ottava settimana consecutiva al comando per Anna

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 34 del 2024.

Nella penultima settimana di agosto c’è davvero poco da segnalare in attesa che a settembre arrivino le prime nuove uscite.

Partiamo dalla classifica album dove Anna si conferma al primo posto della chart per l’ottava settimana consecutiva. Riuscirà ad eguagliare il record del 2008 di 11 settimane appartenente a Giusy Ferreri?

Chiudono il podio Geolier e Tony Effe. Per trovare il primo artista non rap/urban bisogna scendere alla #5 dove troviamo Annalisa il cui disco grazie all’innesto di Sinceramente, prima, e di Storie brevi, poi, continua a tenere in Top 10.

Stessa situazione con i singoli dove Sesso e samba di Tony Effe e Gaia precede 30°c di Anna e Storie brevi di Annalisa e Tananai.

Nel supporto fisico l’estate vede ancora al comando la compilation di Radio Italia che surclassa di gran lunga quella di Radio Norba, Battiti Live, che troviamo all’11esima posizione.

Ecco le classifiche FIMI dal 16/08/2024 al 22/08/2024.