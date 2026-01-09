Classifiche FIMI 2: Tony Boy debutta alla #1 con “Trauma” e domina la Top 50 singoli

Il secondo venerdì di questo nuovo anno ci regala una nuova Classifica FIMI/NiQ: scopriamo quali sono gli album e i singoli più venduti della settimana 2/2026.
Tony Boy debutta in vetta alla classifica degli album più venduti con il suo Trauma: il primo album italiano uscito nel 2026 a conquistare la #1.
Elsewhere di Gemitaiz, invece, in appena due settimane scende dalla #2 alla #13, mentre Persona di Marracash rientra in Top 10 (#7) dopo 323 settimane.
Fuori dalla Top 20 non possiamo infine non notare la “caduta libera” di Jovanotti, che con Niuiorcherubini precipita alla #79 (la scorsa settimana era alla #32).
Classifica FIMI album: settimana 2/2026
Questa settimana tutte e tre le classifiche sono guidate da Atlantic Records / Warner Music.
Qui, a seguire, la Top 20 degli album più venduti:
- Tony Boy – Trauma (22 SRL / Warner Music) (NEW)
- Olly – Tutta vita (sempre) (Epic / Sony Music) (-1)
- Geolier – Dio lo sa – Atto II (Warner Music) (=)
- Artie 5ive – La Bellavita (Warner Music / Trenches Records Ent) (+2)
- Ernia – Per soldi e per amore (Island / Universal Music) (=)
- Kid Yugi – Tutti i nomi del diavolo (EMI / Universal Music) (+1)
- Marracash – Persona (Island / Universal Music) (+10)
- Pinguini Tattici Nucleari – Hello World (Epic / Sony Music) (+6)
- Bad Bunny – Debí tirar más fotos (Rimas / The Orchard) (=)
- Annalisa – Ma io sono fuoco (Warner Music) (+1)
- Achille Lauro – Comuni Mortali (Warner Music) (+8)
- Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang (Cupido / Universal Music) (-4)
- Gemitaiz – Elsewhere (Tanta Roba / Sony Music) (-11)
- Pink Floyd – Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) (Legacy / Sony Music) (-4)
- Bresh – Mediterraneo (Epic / Sony Music) (+1)
- Lazza – Locura (Island / Universal Music) (-3)
- Paky – Gloria (Glory / Atlantic / Warner Music) (-13)
- Various Artists – Kpop Demon Hunters (O.S.T.) (Island / Universal Music) (+2)
- Irama – Antologia della Vita e della Morte (Warner Music) (+5)
- Anna – Vera Baddie (EMI / Universal Music) (-5)
