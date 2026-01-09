9 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Classifiche di vendita
Classifiche FIMI 2: Tony Boy debutta alla #1 con "Trauma" e domina la Top 50 singoli

Nel mentre, dopo 323 settimane, "Persona" di Marracash rientra in Top 10

Tony Boy domina la classifica FIMI della settimana 2 del 2026
Il secondo venerdì di questo nuovo anno ci regala una nuova Classifica FIMI/NiQ: scopriamo quali sono gli album e i singoli più venduti della settimana 2/2026.

Tony Boy debutta in vetta alla classifica degli album più venduti con il suo Trauma: il primo album italiano uscito nel 2026 a conquistare la #1.

Elsewhere di Gemitaiz, invece, in appena due settimane scende dalla #2 alla #13, mentre Persona di Marracash rientra in Top 10 (#7) dopo 323 settimane.

Fuori dalla Top 20 non possiamo infine non notare la “caduta libera” di Jovanotti, che con Niuiorcherubini precipita alla #79 (la scorsa settimana era alla #32).

Classifica FIMI album: settimana 2/2026

Questa settimana tutte e tre le classifiche sono guidate da Atlantic Records / Warner Music.

Qui, a seguire, la Top 20 degli album più venduti:

  1. Tony Boy – Trauma (22 SRL / Warner Music) (NEW)
  2. Olly – Tutta vita (sempre) (Epic / Sony Music) (-1)
  3. Geolier – Dio lo sa – Atto II (Warner Music) (=)
  4. Artie 5ive – La Bellavita (Warner Music / Trenches Records Ent) (+2)
  5. Ernia – Per soldi e per amore (Island / Universal Music) (=)
  6. Kid Yugi – Tutti i nomi del diavolo (EMI / Universal Music) (+1)
  7. Marracash – Persona (Island / Universal Music) (+10)
  8. Pinguini Tattici Nucleari – Hello World (Epic / Sony Music) (+6)
  9. Bad Bunny – Debí tirar más fotos (Rimas / The Orchard) (=)
  10. Annalisa – Ma io sono fuoco (Warner Music) (+1)
  11. Achille Lauro – Comuni Mortali (Warner Music) (+8)
  12. Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang (Cupido / Universal Music) (-4)
  13. Gemitaiz – Elsewhere (Tanta Roba / Sony Music) (-11)
  14. Pink Floyd – Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) (Legacy / Sony Music) (-4)
  15. Bresh – Mediterraneo (Epic / Sony Music) (+1)
  16. Lazza – Locura (Island / Universal Music) (-3)
  17. Paky – Gloria (Glory / Atlantic / Warner Music) (-13)
  18. Various Artists – Kpop Demon Hunters (O.S.T.) (Island / Universal Music) (+2)
  19. Irama – Antologia della Vita e della Morte (Warner Music) (+5)
  20. Anna – Vera Baddie (EMI / Universal Music) (-5)

