Classifiche FIMI 46 – 2024: ritorno alla #1 per Olly, il miracolo pop del momento. Il nuovo singolo di Alfa basta a tenere l’album in Top 20

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 45 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 08/11/2024 al 14/11/2024.

Partiamo dalla prima notizia di queste nuove classifiche ovvero che il cantautorato pop di Olly riesce nell’impresa di, dopo aver debuttato alla #1 ed essere sceso alla #2 la scorsa settimana, detronizzato dal repack di Kid Yugi, ritorno in vetta alla classifica album.

L’impresa di occupare per due settimane, consecutive o non, il primo posto della classifica quest’anno è riuscita solo a dischi rap e al pop urban di Mahmood. Questo traguardo di Olly è sicuramente un gran bel risultato per la musica italiana.

L’altra notizia, oltre ai debutti di Zucchero (quinto posto con Discover II), Coco (14esimo) e Van De Sfroos (19esimo) e la forza e la spinta che un singolo di successo può dare ad un disco nella classifica FIMI album. È il caso de Il Filo rosso di Alfa, canzone che è riuscita a riportare in maniera stabile il disco del cantautore nella Top 20 dopo che era scivolato addirittura alla #88.

Tra i debutti da segnalare anche quello del nuovo disco di Amedeo Minghi, Anima sbiadita, alla #49.

Classifiche di vendita album settimana 46

TUTTA VITA – Olly – Epic/Sony Music (↑ 3) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↓ 1) ESCI DAL TUNNEL – Simba La Rue – Warner Music/Warner Music (↑ 3) LOCURA – Lazza – Island/Universal Music (=) DISCOVER II – Zucchero – EMI/Universal Music (New) VERA BADDIE – Anna – EMI/Universal Music (↑ 1) CONTAINERS – Night Skinny – Island/Universal Music (↓ 2) DIO LO SA – Geolier – Warner Music/Warner Music (=) SONGS OF A LOST WORLD – The Cure – EMI/Universal Music (↓ 7) CALMOCOBRA – Tananai – Eclectic Records/EMI/Universal Music (=) MILANO ANGELS – Shiva – Milano Ovest/Columbia/Sony Music (=) GOBLIN – Drefgold – Epic/Sony Music (New) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) – Tedua – Epic/Sony Music (=) MAI PIÙ FORSE – Coco – Warner Music/Warner Music (New) ICON – Tony Effe – Island/Universal Music (↓ 4) CON I MIEI OCCHI – Lele Blade – Warner Music/Warner Music (=) FERITE – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (=) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO – Alfa – Artist First/Artist First (=) VAN DE BEST – Davide Van De Sfroos – BMG/Universal Music/BMG (New) X2VR – Sfera Ebbasta – Island/Universal Music (=)

Clicca in basso su continua per le classifiche di vendita dei singoli e quella del supporto fisico.