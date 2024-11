Classifiche FIMI 44 – 2024: Olly in vetta agli album, Benji & Fede dominano le vendite fisiche. Debutto deludente per Damiano David

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 44 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 25/10/2024 al 31/10/2024.

Settimana ricca di nuovi ingressi nella Top 20 degli album con Olly che debutta al primo posto con il suo nuovo album, “Tutta vita” (qui la nostra intervista) e Benji & Fede che sfiorano il podio con il loro “Rewind“. Debutto in Top 10 anche per Lele Blade e “Chromakopia” di Tyler, The Creator.

Ingresso alla #17 per il nuovo disco di Vinicio Capossela e alla #18 per quello dei Fast Animals and Slow Kids.

Scende alla #7, dopo una sola settimana dall’uscita, il nuovo disco di Tananai, “Calmocobra“.

Due debutti in classifica decisamente negativi questa settimana. Si tratta di “Giorni felici“, nuovo disco de La Rappresentante di Lista, che si ferma alla #37, e di “Duets” di Andrea Bocelli che entra in classifica fuori dalla Top 50… posizione #65.

Classifiche di vendita album settimana 44

TUTTA VITA, Olly (NEW) LOCURA, Lazza (↑1) CONTAINERS, Night Skinny (↓1) REWIND, Benji & Fede (NEW) ESCI DAL TUNNEL, Simba La Rue (↓1) VERA BADDIE, Anna (↓1) CALMOCOBRA, Tananai (↓6) DIO LO SA, Geolier (↓2) CON I MIEI OCCHI, Lele Blade (NEW) CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator (NEW) MILANO ANGELS, Shiva (↓4) ICON, Tony Effe (↓4) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE), Tedua (↓4) I NOMI DEL DIAVOLO, Kid Yugi (↓3) FERITE, Capo Plaza (↓1) ASTRO, Astro (↓6) SCIUSTEN FESTE N.1965, Vinicio Capossela (NEW) HOTEL ESISTENZA, Fast Animals and Slow Kids (NEW) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO, Alfa (↓7) THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE), Eminem (↑75)

