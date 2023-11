Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Fragile”, prima traccia contenuta in “X2VR”

Sfera Ebbbasta Fragile testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta fragile significato del brano e autori

La prima traccia dell’album è stata scritta da Sfera, Charlie Charles (che produce la traccia) e dall’hitmaker Davide Petrella.

In questa prima traccia del disco Sfera parte con un monologo per introdurre un brano in cui chiarisce i suoi intenti. Dietro all’ostentazione c’è la sua voglia di spronare altri ragazzi a dare il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi.

sfera ebbasta fragile testo, audio e video

La gente molto spesso mi odia, mi critica, ma fondamentalmente penso che non abbia capito il mio…

il mio modo di vivere.

Pensano che ostento in quello che ho, ostento i miei risultati perché voglio fare il figo

ma in realtà io spero solo di motivare tutti quei ragazzi che come me non hanno mai avuto niente

e che, sbattendosi, sanno di poter arrivare a qualcosa

Pensi che sia facile

Per quelli come me qui non restano manco più lacrime

Mo chе tutti hanno in bocca il mio nome, tu mi gridi: “Vattene”

‘Sto succеsso mi spezzerà il cuore, lo renderà fragile

(Money Gang), fragile

Bambini in strada, eh

Vogliono tutto, prendono tutto, non hanno nada, eh

Le teste vuote, le tasche vuote, fuori di casa, eh

Sognano luce dai riflettori

Riflettono solo due secondi

Parlano poco coi genitori

e tutto va storto, eh

Rido con gli altri, piango da solo, tu mi vuoi morto, eh

Tu vuoi il mio posto, tu vuoi il mio polso

tu vuoi il mio conto, eh

Parlo ancora la lingua dei blocchi

Non parlo io, parlano i miei occhi

Anche se in radio c’ho i pezzi pop

Qualcuno mi ama, qualcuno mi odia, tu mettiti in fila

Fumo finché non ho più saliva

Culo sopra un seimila benzina

Ricordo ancora la mia vita di prima

Quei palazzi, gli odori, le facce

Dalle piazze di spaccio alle piazze

Mamme mi mettono i figli in braccio

Pensi che sia facile

Per quelli come me qui non restano manco più lacrime

Mo che tutti hanno in bocca il mio nome, tu mi gridi: “Vattene”

‘Sto successo mi spezzerà il cuore, lo renderà fragile, fragile